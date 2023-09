„Rzeczpospolita” zachęca do świadomego głosowania i podejmuje współpracę z radiem RMF FM

W sierpniu serwisy Grupy Gremi Media odnotowały dynamiczny wzrost realnych użytkowników o 73 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem (Źródło: Mediapanel). Liczba RU wzrosła z 3,6 mln do 6,2 mln. Wzrost odsłon wyniósł z kolei 57 proc. i ich liczba osiągnęła 27,3 mln.

Gremi Media SA wydaje dzienniki „Rzeczpospolita”, „Parkiet”, „Sport”, miesięcznik „Historia Uważam Rze”, a także serwisy internetowe, tj. rp.pl, parkiet.com, sportdziennik.com, historia.uwazamrze.pl, oraz serwisy branżowe, m.in.: regiony.rp.pl, zdrowie.rp.pl, edukacja.rp.pl, pieniądze.rp.pl, logistyka.rp.pl, kobieta.rp.pl czy klimat.rp.pl. Ponadto Gremi Media posiada pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk SA oraz Kancelarie RP sp. z o.o.

W tym roku radio RMF FM w styczniu, lutym, kwietniu, zdobyło tytuł najbardziej opiniotwórczego medium w Polsce. Za cały 2022 rok RMF FM był najczęściej cytowanym medium w Polsce.

RMF FM jest też uznawane przez Polaków jako najbardziej wiarygodne źródło informacji w corocznym badaniu Reuters Institute for the Study of Journalism oraz najlepiej ocenianą stacją radiową w cyklicznym badaniu CBOS.