Pluralis B.V. z kontrolnym pakietem wydawcy "Rzeczpospolitej"

Poinformowano, że podpisano umowę sprzedaży znacznego pakietu akcji spółki Gremi Media S.A. na rzecz Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie w ramach realizacji opcji call.

Reklama

Pluralis inwestuje w spółki informacyjne dostarczające niezależne, wysokiej jakości treści w krajach Europy, skorzystała z opcji, która była zapewniona podczas pierwotnej transakcji w grudniu 2021 r.

Pluralis nabył pakiet 240 416 akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu spółki Gremi Media S.A., co pozwoliło na osiągnięcie przez Pluralis 57 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki Gremi Media S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Pluralis, Thomas Leysen, powiedział: „Ta inwestycja odzwierciedla zaangażowanie Pluralis w Gremi Media i naszą pewność co do jej silnej pozycji na polskim rynku medialnym. Od czasu wejścia do firmy 20 miesięcy temu ściśle współpracowaliśmy z zarządem Gremi i jesteśmy zachwyceni możliwością pogłębienia naszej współpracy z firmą i jej zespołem. Rozumiemy ważną rolę Gremi w polskim życiu i biznesie i nie możemy się doczekać, aby opierać się na jej mocnych fundamentach i odkrywać strategie długoterminowego rozwoju firmy”.

"Rzeczpospolita" jest najbardziej opiniotwórczym medium w Polsce wg Instytutu Monitorowania Mediów. Serwisy Gremi Media sukcesywnie poprawiają swoje wyniki w online.