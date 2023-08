Rząd rozdaje miliardy na szybki internet. Kto je dostanie?

64 podmioty wystartowały po 4,25 mld zł z publicznego wsparcia do budowy sieci szybkiego internetu – poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji. Firmy te (resort nie zdradza ich tożsamości) złożyły do piątku 4 sierpnia w konkursie prowadzonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa 307 wniosków o dotacje do inwestycji, które chcą realizować na 187 obszarach wskazanych przez państwo.

Jedna czwarta obszarów bez szybkich łączy

To na razie oznacza tyle, że są chętni by modernizować i budować infrastrukturę, ale nie wszędzie. 25 proc. z 250 obszarów kraju objętych tą częścią programu zaczeka na lepsze czasy. Które i jak długo będą czekać – tego też na razie organizatorzy konkursu nie podają Teoretycznie można by to sprawdzić metodą eliminacji, bo udostępniono wyszukiwarkę adresów objętych wnioskami.

Mimo tego resort cyfryzacji ogłosił już historyczny rekord. Pisze, że w zasięgu internetu będzie cała Polska, a minister Janusz Cieszyński określa wynik naboru jako bez precedensowy.

- 64 operatorów złożyło rekordową liczbę 307 wniosków na dofinansowanie w ramach 187 obszarów – to bezprecedensowa sytuacja. Projekt opiewa na kwotę prawie 9 mld złotych i jest to największa inwestycja w tym obszarze, jaką kiedykolwiek poczyniliśmy w Polsce. Operatorzy zadeklarowali 750 mln jako kwotę inwestycji własnych, niezależnych od dofinansowania, co świadczy o ich olbrzymim zaangażowaniu w ten projekt – czytamy wypowiedź Janusza Cieszyńskiego.