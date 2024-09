Nie przypadkiem na wystawie w Londynie pomiędzy „Słonecznikami” znalazł się portret Augustine Roulin, żony zaprzyjaźnionego naczelnika poczty w Arles, zatytułowany „La Berceuse” („Kołysanka”), wypożyczony przez Museum of Fine Arts w Bostonie. Vincent te trzy obrazy chciał eksponować razem na planowanej wystawie w Paryżu, o czym informował Theo, dołączając w liście do niego szkic tryptyku. Ostatecznie van Gogh nie zrealizował swego zamiaru, ale dzisiaj National Gallery pozwala nam zobaczyć na własne oczy, jak miał wyglądać.

W Londynie możemy także zobaczyć słynną „Gwiaździstą noc nad Rodanem” z szaleńczo wirującymi gwiazdami nie w wersji filmowej czy immersyjnej, ale malarskiej (przyjechała z Musée d'Orsay w Paryżu). I jest to niepowtarzalne przeżycie. Podobnie silnych emocji dostarcza oglądanie oryginałów „Żółtego domu” w Arles (ze zbiorów Van Gogh Museum w Amsterdamie) oraz skromnego pokoju artysty w nim na obrazie z kolekcji Art Institute of Chicago, jednej z wersji legendarnego „Siewcy” – głębokiej metafory życia i śmierci z Kunsthaus Zürich, autoportretu van Gogha z National Gallery w Waszyngtonie czy też zamiast portretu – pustego „Krzesła van Gogha” ze świecą (National Gallery).

Poeci i kochankowie

Wystawa z obejmuje niepełne dwa lata twórczości van Gogha od lutego 1888 roku do maja 1889 roku, które spędził w Arles i Saint-Remy. To jednak okres niezwykłej erupcji jego talentu i odnalezienia własnego stylu, potwierdzonego wyjątkowymi dziełami. To zarazem czas dramatycznie burzliwy w życiu van Gogha, zaczynający się od jego wyjazdu z Paryża do Arles. Na południu Francji pracował początkowo w stanie euforii, marząc o stworzeniu w tym mieście kolonii artystów, snując plany o wypracowaniu sztuki przyszłości. Z przyjacielem Paulem Gauguinem prowadził długie, zaciekłe dyskusje o sztuce, ale różnice poglądów sprawiły, że ich relacje szybko zaczęły się pogarszać. To właśnie po jednej z kłótni z przyjacielem van Gogh obciął sobie ucho. Wtedy trafił najpierw do szpitala w Arles, a potem do zakładu psychiatrycznego w Saint-Rémy. Ale nie przestał malować. To czas niezwykle twórczy w życiu 35-letniego Van Gogha.

Intrygujący tytuł pokazu „Van Gogh: Poets & Lovers” („Van Gogh: Poeci i kochankowie”) nawiązuje do jego artystycznej idei, by podjąć tematy związane z poezją i miłością.