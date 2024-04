Wielka retrospektywa Roya Lichtensteina. Dzieła z Myszką Miki i Kaczorem Donaldem

Pop-art zatarł granice między sztuką wysoką i niską. Lichtenstein, odwołujący się do reklamy i komercyjnych wydawnictw, ma znaczący w to wkład. Podkreślał: „Pop-art bazuje na ilustracji komercyjnej, przez którą zostaliśmy skorumpowani. W latach sześćdziesiątych radykalnie zmieniło to krajobraz. Prawdziwą architekturą nie był już Le Corbusier, ale stoiska z hamburgerami McDonald’s. Wszystko, co nowe, przeszło przez ten filtr sztuki komercyjnej i wywarło wpływ na to, co próbowaliśmy uchwycić”.

Dialogi ze sztuką

Pytanie, czy jego komiksowe obrazy nie są plagiatem, często powraca, np. w ubiegłorocznym filmowym dokumencie „WHAAM! BLAM! Roy Lichtenstein and the Art of Appropriation”.

Dla Lichtensteina problem nie istniał, tym bardziej że jego prace nie były zwykłymi kopiami. Tandetne komiksy inspirowały go, a jednocześnie zmieniał kompozycję zapożyczonych z nich obrazów, skalę, technikę, nadawał im cechy własnego stylu.

Potem źródłem jego inspiracji stały się też znane dzieła sztuki, m.in. Picassa, które podczas II wojny podziwiał w paryskich muzeach, kiedy do Europy trafił jako żołnierz amerykańskiej armii. Chętnie parafrazował również surrealistyczne konwencje – od Magritte’a do Moore’a, choć była to raczej luźna gra skojarzeń, a nie odwołania do konkretnych dzieł. Ciekawe, że wybitni malarze nie protestowali przeciw tym praktykom, natomiast nie brak rozgoryczonych głosów autorów komiksów.

W połowie lat 70. artysta stworzył serię martwych natur w swej stylistyce, w latach 80. malował wyimaginowane pejzaże ekspresyjnymi pociągnięciami pędzla, w ostatniej dekadzie tworzył monumentalne obrazy przedstawiające pracownię artysty. I dekoracyjne kompozycje jak „Scena plażowa z rozgwiazdą”.