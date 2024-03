„Polski” Vincent van Gogh i plany przebadania następnych dzieł z kolekcji Porczyńskich

Ekspertyza i konserwacja dzieła przeprowadzona została na zlecenie Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, które mieści się pod kopułą Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Muzeum jest niezależną instytucją, współprowadzoną przez MKiDN i Archidiecezję.

Rozwiać wątpliwości wokół kolekcji Porczyńskich

Jak informuje muzeum badania obrazu Vincenta van Gogha rozpoczęły nowy etap dla Kolekcji im. Jana Pawła II, czyli kolekcji z daru Zbigniewa i Janiny Porczyńskich. Planowane jest stworzenie zespołu specjalistów — historyków sztuki i konserwatorów, którzy wraz z zagranicznymi konsultantami — będą mogli dokonać właściwej atrybucji i proweniencji obrazów. Ich celem — po latach wątpliwości i dyskusji — ma być rzetelne przebadanie zbiorów i udostępnienie ich zwiedzającym.

Pochodzenie polskiego van Gogha jest dobrze udokumentowane. Zbigniew Porczyński kupił obraz w 1987 roku w Christie’s w Londynie jako dzieło van Gogha. I w tym samym roku przekazał go do Kolekcji im. Jana Pawła II w Polsce, która jest własnością Archidiecezji Warszawskiej. Od 2020 dzieło van Gogha znajduje się w depozycie Muzeum Jana Pawła II i Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecne badania przeprowadzono ze względu na podważanie wartości samej Kolekcji, jak i wątpliwości co do stylu dzieła pochodzącego z wczesnego okresu twórczości artysty, znacznie różniącego się od późniejszego - postimpresjonistycznego ze śmiałymi połączeniami kolorystycznymi.

Holenderski okres twórczości van Gogha

Van Gogh namalował „Wiejskie chaty pośród drzew” w 1883 roku. w holenderskim Nuenen, niedaleko Eindhoven, gdy jego paleta była ciemniejsza, a styl bardziej realistyczny, czy wręcz naturalistyczny. Powstały więc 5 lat przed jego najsłynniejszymi dziełami stworzonymi we Francji - takimi jak „Słoneczniki” czy „Pokój w Arles”.