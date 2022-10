Pokaz w muzeum Galliera został przygotowany w oparciu o dokumenty i przedmioty, które przez 50 lat po śmierci Fridy Kahlo były zamknięte w Casa Azul, czyli w Błękitnym Domu w Coyoacán. Taka była wola Diego Rivery, który nie życzył sobie, aby dokumenty po żonie zostały upublicznione. 6 tys. fotografii oraz około 22 tys. przedmiotów, którymi za życia otaczała się meksykańska malarka, zostało odkrytych w 2004 roku.

Rodzinna mieszanka wybuchowa

Przyczyniło się do tego rosnące zainteresowani artystką wywołane sukcesem filmu Julii Taymor z brawurową rolą Salmy Hayek. Już wcześniej fascynowały się Meksykanką feministki. Dostrzegały w niej perfekcyjny symbol walki o wyzwolenie kobiet spod patriarchatu. Składa się na to zarówno jej życie prywatne, jak i tematyka obrazów. Niekryjąca biseksualizmu Kahlo bez skrępowania malowała i rysowała kobiecą nagość, samotność, przemoc i zdrady. Poruszała tak delikatne dla większości kobiet tematy jak aborcja czy poronienie. Jednocześnie głosiła obrazoburcze opinie.

W Casa Azul spędziła większą część życia od urodzin 6 lipca 1907 r. Matka Fridy była zagorzałą katoliczką o indiańskich korzeniach, ojciec – niemieckim fotografem z protestanckiej rodziny. Małżeństwo nie było szczęśliwe, ale przekonania religijne i cztery córki nie pozwoliły na separację. Wspomnienia z dzieciństwa – wybuchowa mieszanka żarliwej wiary, magii, kultury popularnej przeciwstawionej chłodnemu realizmowi ojca – miały ogromny wpływ na tematykę twórczości dorosłej Fridy.

Dokumenty z Casa Azul prezentowane na wystawie z Muzeum Galliera zostały starannie wybrane. W chronologiczny sposób opowiadają historię życia, a uczucie odkrywania prawdy – często odbiegającej od uproszczonego wizerunku artystki – pogłębia to, że eksponaty zostały zaprezentowane w przestrzeni kojarzącej się z labiryntem lub korytarzem. Całość otwiera projekcja filmu pochodzącego z 1925 r., pokazującego transformację miasta Meksyk w drugiej połowie XIX wieku.

Młoda Frida marząca o zawodzie lekarki uczęszczała do prestiżowej Escuela National. To w drodze na wykłady z medycyny przyszła artystka uległa tragicznemu wypadkowi. Miała zaledwie 18 lat, gdy jej ciało zostało poważnie okaleczone. Przykuta do łóżka spędziła kilka miesięcy w gipsowym gorsecie. To definitywnie zmieniło jej plany. Zainteresowała się malarstwem. Poświęcała się mu z pasją do końca życia. Sztuka stała się domeną, która pozwoliła jej na stworzenie burzliwego, aczkolwiek trwałego związku z Diego Riverą, jednym z najsłynniejszych muralistów meksykańskich.

Kobiecość po wypadku

Zaprezentowane na wystawie zdjęcia rodzinne pokazujące młodziutką Fridę w otoczeniu sióstr oraz rodziców powoli ustępują miejsca Fridzie fotografowanej solo, by ostatecznie zdominować widza wizerunkiem młodej kobiety walczącej o zachowanie godności pomimo poważnego kalectwa, co ilustruje kolekcja protez i gorsetów.

Z kolei liczne długie i szerokie sukienki z falbanami przypominają, jak bardzo Frida dbała o zachowanie pozorów normalności i podkreślała na każdym kroku swoją kobiecość. Każda kolejna sala prezentacji podkreśla niekonwencjonalność kolekcji odkrytej w Casa Azul. Eksponuje wizerunek kobiety o silnym przywiązaniu etnicznym, która pomimo upośledzenia fizycznego samodzielnie kształtowała styl życia i twórczości.

Frida Kahlo była też wdzięcznym modelem. Fotografowano ją od wczesnego dzieciństwa. Pierwszym, którego uwiodło jej intensywne spojrzenie dużych, smutnych oczu był własny ojciec. Później uwieczniały ją takie sławy jak Gisèle Freund, Tina Modotti, Manuel Alvarez Bravo, Dora Maar czy Imogen Cunningham.

Ta ostatnia jest autorką zdjęć artystki w towarzystwie Diego Rivery w okresie, kiedy malował słynne freski na zamówienie w San Francisco oraz w Detroit Institute of Art. Wszystkie te zdjęcia wzbogacają wystawę i nadają jej niepowtarzalny charakter.

Od obrazów do mody

Ważnym punktem pokazu jest projekcja 18 obrazów z pierwszej wystawy Fridy w Paryżu. Zorganizował ją słynny surrealista francuski André Breton. Pomimo że meksykańska artystka nie ceniła zbytnio surrealistów, podzielała ich prokomunistyczne sympatie. Tłumaczy to zapewne obecność najbardziej zaskakującego rysunku na wystawie: to portret Stalina wykonany przez artystkę w 1954 roku na parę tygodni przed jej śmiercią.

Pod koniec XX w. styl Fridy Kahlo zaczął interesować projektantów mody. Jean-Paul Gaultier poświęcił jej kolekcję wiosenno-letnią w 1998 roku. Inspirowała również projekty Valentino, Givenchy i Diora. Projekty te zostały pokazane na pierwszym piętrze w Pałacu Galliera i są trafnym akcentem uzupełniającym pokaz.

Wystawa w Muzeum Galliera w Paryżu otwarta jest do 5 marca 2023 roku.