Niezbyt przyjemne tajemnice rosyjskich imigrantów. Druga kadencja Busha i Trump

Makkai i ortodoksyjna religijność

Trzeba jednak pamiętać, że książka Makkai miała swoją premierę blisko 15 lat temu i to, co się działo za Busha, było delikatnie mówiąc znacznie mniej groźne od tego, co dzisiaj widzimy w USA. Trochę mimowolnie ta proza pokazuje również jak zmieniła się Ameryka.

Kilkanaście dni spędzonych sam na sam z Ianem były dla Lucy rodzajem przerywnika, intensywnym interludium w jej dosyć monotonnym życiu. A dla chłopaka? Jakie były jego dalsze losy? Co z tym wolnym duchem nim zrobiła ortodoksyjna religijnie i obyczajowo atmosfera jego domu? Pokonała go? Makkai nie odpowiada, tylko pozostawia pole do interpretacji. To kolejna wartość jej książki.

Rebecca Makkai: „Nie ma przed czym uciekać”, przeł. Rafał Lisowski, Wydawnictwo Poznańskie 2025