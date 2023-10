Żulczyk wygrał z prezydentem, króluje w księgarni i w streamingu

Szczęście jest zaraźliwe – przekonuje Joanna Sznajder, która organizuje śluby i warsztaty kulinarne we włoskiej Toskanii. Mieszka tam z mężem, dla którego wywróciła całe życie do góry nogami, i z dwiema córkami, dla których małżeństwo rodziców jest wzorem relacji. Do tej pory na ślubnym kobiercu postawiła ponad 150 par i ciągle jest gotowa na nowe wyzwania.