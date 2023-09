Nie bójcie się Virginii Woolf. Nowy przekład "Pani Dalloway"

Akcja „Ulissesa” rozgrywa się w ciągu jednego dnia (16 czerwca 1904 r.) w Dublinie, zaś powieść Woolf w Londynie przypuszczalnie 14 czerwca 1923 r. Również dlatego nosiła roboczy tytuł „Godziny”, których upływ wyznacza Big Ben.

Czytelniczka Freuda

Inspiracje i zapożyczenia nie przekreślają nowatorstwa i oryginalności Woolf. Współtworzyła modernistyczą powieść, przedstawiając w „Pokoju Jakuba” bohatera poległego w czasie wojny z perspektywy jego bliskich. W „Pani Dalloway” poszła dalej: wyjście z domu bohaterki, zakupy i przygotowania do przyjęcia nasyciła bogactwem emocjonalnych refleksji, retrospekcji i analizy kluczowych przeżyć, uczuć, wydarzeń z jej życia. Powraca postać dawnego ukochanego. Bardzo się zmienił, zmienił się też stosunek do niego. Trzeba wspomnień, że to w wydawnictwie Woolf ukazały się pisma Sigmunda Freuda.

Lekceważone traumy

Zwraca uwagę filmowość narracji Woolf, zafascynowanej impresjonizmem i kinem. Wymaga ona od czytelniczek i czytelników tak uwagi, jak poruszania się po dynamicznej metropolii, oraz śledzenia zmiany perspektyw bohaterów. Poza tytułową Clarissą, kobietą w średnim wieku, mieszkanką zamożnej dzielnicy Westminster, żoną konserwatywnego parlamentarzysty, pierwszoplanowy jest też Septimus Smith. On odbiera sobie życie, Dalloway żyje, ale problem, który doprowadził ostatecznie do śmierci pisarki, staje w centralnym miejscu: to depresja.

Czytaj więcej Plus Minus W poszukiwaniu teatralnego dialogu Dzisiejszy teatr często rezygnuje z roli przestrzeni dialogu. Przykład Dramatycznego w Warszawie pokazuje jednak, że można rozmawiać przy pomocy dobrej literatury.

U Septimusa i Clarissy ma ona różne podłoże. Dalloway po raz kolejny podjęła problem żołnierzy, którzy przeszli przez piekło wojny i nie potrafili normalnie żyć po zwycięstwie. Do nerwicy frontowej nie wszyscy z początku podchodzili ze zrozumieniem, była lekceważona, traktowana jako przejaw tchórzostwa, co było jeszcze wpływem wiktoriańskiej surowości.

W czasie przyjęcia pani Dalloway parlamentarzyści pod wpływem wiadomości o śmierci Smitha dyskutują o konieczności opieki państwa nad ofiarami stresu pourazowego.