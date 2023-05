Targi w nowej odsłonie

- Naszym celem było stworzenie nie tylko unikalnej przestrzeni targowej ale także nowatorskiego forum dyskusyjne dla przedstawicieli branży (wydawców, pisarzy, tłumaczy), czytelników, jak również influencerów. Chcemy pokazać, jak książka zmienia się i ewoluuje wraz z nami. Wiele wskazuje na to, że książkę przyszłości nie będziemy tylko czytać ale będziemy jej doświadczać wieloma zmysłami - mówi Irma Tomaszewska, Dyrektor Generalna Targów.

Innowacje

Targi wyróżniać będzie innowacyjne podejściem do budowania doświadczeń zwiedzających. Oprócz możliwości zakupu książek tradycyjnych będzie można udać się w podróż w przyszłość za sprawą multimedialnego projektu książki pt. „Listy Minotaura do Zakażonych” prof. Andrzeja Bednarczyka, Rektora ASP im. J. Matejki w Krakowie, który powstawał przez 15 lat. To unikalne dzieło sztuki wykorzystuje technikę rozszerzonej rzeczywistości za pośrednictwem której odkrywamy „drugie dno” zawartych w książce ilustracji. Każde z mikroopowiadań, zilustrowanych kreską artysty, ożywa dzięki aplikacji i ukrytym w ilustracjach kodom QR.

Wydarzenia dodatkowe

Na PGE Narodowym zainteresowani poznają unikalny warsztat pracy fotografów podróżniczych, jak i tajniki pracy autorów książek kulinarnych. Spędzą czas biorąc udział w pokazach kaligrafii i na wystawie kimon lub – włączą się w żywiołowe spotkania z producentami i pasjonatami podcastów oraz twórcami platform streamingowych. W strefie #gaming przetestują m.in. konsole retro, symulatory jazdy i automaty do gry. Targi będą też unikalną szansą by poznać pasjonujący świat słuchowisk, seriali audio i podcastów. Dzięki Aplikacja Empik Go, która jest głównym partnerem strefy #audio będzie można zrelaksować, zasiąść w wygodnych fotelach i słuchać rozmów na scenie. Rodzice wraz z dziećmi będą mogli wziąć udział w zajęciach mindfulness, czy zajęciach z ekspertką od masażu Shantala, a cała strefa będzie przystosowana pod potrzeby maluchów.