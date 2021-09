Są autorzy, którzy wywołują w sobie stany zwane kiedyś natchnieniem, używając, a nawet nadużywając!, różnych substancji psychoaktywnych. Tymczasem autor „Przedświtów”, by mógł powstać ten sennik, pielęgnował w sobie poranne wybudzenia bądź wręcz bezsenność, aby zapisać to, co śni i przydarza mu się we śnie. Ale nie da się też wykluczyć, że sny spragnione upamiętnienia tak wpływały na Pawła Orła, by się nimi zajął, popielęgnował i uwiecznił. Mają przy łóżku notatnik, spał czujnie i stosował technikę, którą można by nazwać „stenotypią snu”.

Nie dać się ukryć, że wchodzenie w interakcję ze snem staje się doświadczaniem wolności: „(„Życie oniryczne w jakiś sposób uśmierca cielesne). W końcu mogę dłużej być w łóżku, nie spieszyć się (…). Zamykam oczy. Małe wytchnienie. Przestaję istnieć – śnię – przestaję istnieć i pamiętać. Z niechęcią wracam do otoczenia”.

Wpływa też na porządek dnia: „Bezczelnie wyleguję się. Nie słucham, nie czytam, nie piszę, nie śpię, nie rozmawiam, nie planuję, nie czuję nic. Tylko co pięć minut jednym ruchem ręki wyciszam alarm w telefonie. Nie drażni mnie, nie przeszkadza i nie chcę go wyłączyć raz na zawsze. Długie pięć minut, jak nigdy. Co to za stan?”.

Rozbawienie wywołuje parada post-sennych pytań: „Czemu nikt nie docenił, że wydałem tomik Władimira Putina?”. „Kim jest człowiek, który śpi zamiast mnie?”, „Dlaczego mam dziś wstać?”

Sny są literackie, artystyczne, bo goszczą w nich Henryk Bereza - wielki mentor autora, malarz Andrzej Fogtt, Ingmar Bergman (we śnie można usłyszeć jego głos) czy Leszek Bugajski.

Dochodzi do biograficzny odkryć! „Ktoś ci tłumaczy coś, w co nawet tobie trudno uwierzyć. Proust jest dziadkiem Joyce’a. Joyce jest wnukiem Prousta.”

Są też środowiskowe konteksty pomysłodawcy serii PiW-u „Polska Proza Współczesna” („Jak Marta Zelwan poradzi sobie na rozmowie z moim dyrektorem?”.).

Sny mają nawet swój soundtrack – to nagrania Nicka Cave’a, eksperymentalnej formacji Coil, której spadkobiercy wydają nieznane nagrania, Jacka White’a, ale też hiszpańskiego mistrza gitary klasycznej Andrésa Segovii. W bibliotece snów są zaś dzieła Roberta Musila, Wiesława Juszczaka, Władysława Broniewskiego w wyborze Jacka Podsiadły, Raymonda Queneau, Dariusza Bittnera. Filmografię tworzą m.in. Herzog i Scorsese.

A przecież wyjątkowość „Przedświtów” nie polega wyłącznie na snobistycznym „kto przychodzi”, tylko jak to zostało opisane: jak w sobie pragnienie zapisania snów autor wzmaga: „Ale teraz potrzebuję snu. Takiego snu, który dubluje naszą rzeczywistość”. I tworzy do jej opisu specjalny barwny kod – barwny w przenośni i metaforycznie, znajdziemy bowiem w książce fragmenty pisanie nie dość, że po chińsku czy hebrajsku, to jeszcze czernią, czerwienią i niebieskim kolorem. Zaś zdania, ba!, całe strony wymazane – potęgują naszą ciekawość.

Jak mantra powtarzana jest fraza: „Im wszystko szybciej okaże się stratą czasu, tym lepiej będziemy się bawić”.

Jednak wchodząc w aurę sennych „Przedświtów” trzeba też uważać. Sam autor podpowiada bowiem w nawiasach, że jedna data jest „prawdziwa”, zaś inna „nieprawdziwa”. Sny doczekały się więc swojej „literatury faktu” oraz „fikcji”.

Finał jest serio. Łóżko zamiast w mieszkaniu autora stoi być może w szpitalu, zaś wszystkie refleksje na wielu stronach meandrują wokół fragmentu „Psalmów”, który w jednym z przekładów brzmi tak:

„Jestem jak pelikan, co zdycha na pustyni,

jak sowa, która samotnie w ruinach dogorywa.

Spać już nie potrafię, czuwam nieustannie

jak ptak, który na dachu przycupnął samotnie”.

Powtórzmy:

„Spać już nie potrafię”.