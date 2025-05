Na wystawie „1945. Nie koniec, nie początek” Foto: M. Jaźwiecki

Wystawa ma 14 bohaterów, których głosy i biografie nadają indywidualny wymiar zebranemu ogromnemu materiałowi historycznych dokumentów, relacji, pamiątek, zdjęć, filmów.

Pinkas Bursztyn z Nowego Sącza w czasie wojny trafił najpierw do getta, a potem do Auschwitz. Jego bliscy zginęli. Miał 17 lat, gdy podczas wyzwolenia obozu został znaleziony ranny wśród zmarłych w dole z wapnem. Trafił do szpitala, gdzie amputowano mu nogę. Wyjechał do obozu dla uchodźców na terenie Niemiec. Od 1948 roku studiował grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Jerozolimie w Izraelu. Potem emigrował dalej, do Nowego Jorku. Zmarł na zawał serca w wieku 50 lat.

II wojna światowa. Dylemat tych, którzy przeżyli: zostać czy wyjechać

W przeddzień wybuchu II wojny w Polsce mieszkało prawie 3,5 miliona Żydów. Stanowili największa społeczność żydowską w Europie i drugą na świecie. Niemal 90 proc. polskich Żydów zginęło w Zagładzie. Ci, którzy przeżyli, stanęli przed dylematem: zostać czy wyjechać. Wielu emigrowało. W latach 1945–1948 Polskę opuściło blisko 200 tysięcy Żydów. Po utworzeniu państwa Izrael między wrześniem 1948 a lutym 1951 wyjechało do tego kraju 28 tysięcy osób. Po odwilży 1956 roku – do 1960 – kolejna fala emigracji objęła 50 tys. osób. Ostatni masowy wyjazd – po antysemickiej kampanii 1968 roku – to 13 tysięcy emigrujących.

Z rodziny nikogo nie zastałam. I sama się pytam, po co się tak rwałam do życia? Po co?

Anna Mass z Przemyśla

Autorzy koncepcji wystawy – Anna Bikont i Kamil Kijek – oraz kuratorki: Zuzanna Schnepf-Kołacz, Zuzanna Benesz-Goldfinger, Justyna Majewska, podzielili przestrzeń wystawy na kilkanaście tematycznych rozdziałów: „Pustka”, „Powroty” (i konfrontacje z rzeczywistością powojenną), „Pamięć” (o wydobywaniu Archiwum Ringelbluma, stawianie pomników zamordowanym w czasie wojny, ale także o ich profanacje), „Zostać czy wyjechać”, „Dzieci”, „Odbudowa”, „Komuniści” (rozdział obalający mit „żydokomuny”), „W ukryciu” (o tych, którzy po wojnie zdecydowali się ukrywać swoją tożsamość), „Bricha” (nawiązujący do organizacji syjonistycznej Bricha, wspomagającej akcje wyjazdów do Palestyny, a potem Izraela), „Obozy DP”, „Zamykanie”.