„Pasja wg św. Marka” Pawła Mykietyna. Magdalena Cielecka zagra Poncjusza Piłata

Nie jest to jedyny nowatorski pomysł Pawła Mykietyna, partię Chrystusa powierzył bowiem kobiecemu mezzosopranowi, ukrzyżowanych łotrów oraz narratora – czterem głosom chłopięcym. Natomiast w przeciwieństwie do tradycyjnych dzieł narratorem zdarzeń nie uczynił Ewangelisty, ale właśnie Poncjusza Piłata.

Magdalena Cielecka w duecie z Korą

Obie główne partie kompozytor tworzył z myślą o konkretnych wykonawcach. Od początku więc w roli Chrystusa występuje wybitna śpiewaczka Urszula Kryger, a w pierwszych prezentacjach „Pasji” Piłatem był Maciej Stuhr. Teraz zastąpi go Magdalena Cielecka.

Jest aktorką doskonale znaną z wielu filmów, seriali i z wybitnych kreacji teatralnych. Magdalena Cielecka lubi jednak też nieoczywiste projekty muzyczne. Wiolonczelista Michał Pepol namówił ją więc, by zaśpiewała w duecie z Korą w opracowaniach jej piosenek („Kora ∞ Repryza”) . Razem też uczestniczyli w niezwykłym przedsięwzięciu „Song To The Siren”, w którym na muzykę Tima Buckleya graną przez Michała Pepola nałożone zostały śpiewy wielorybów oraz tekst wypowiadany przez Magdalenę Cielecką.

Paweł Mykietyn to kompozytor wielu talentów

Paweł Mykietyn jest zaś kompozytorem niezwykle wszechstronnym. Jego utwory koncertowe są zawsze wydarzeniem, ale on także komponuje dla teatru, a także dla filmu. Jest m.; in. zdobywcą Europejskiej Nagrody Filmowej za ścieżkę dźwiękową do „IO” Jerzego Skolimowskiego.

W jego „Pasji według św. Marka” nie ma wielkiej orkiestry i monumentalnych chórów. Wszystko jest kameralne i zbudowane z prostych, surowych elementów. Muzyczny ascetyzm o klarownej konstrukcji tylko właściwie w scenie przesłuchania przez Piłata został zburzony dźwiękami elektrycznych gitar i rockowym zaśpiewem wokalistki, Katarzyny Moś.