Artystyczny weekend w Krakowie

Miesiąc Fotografii: Afrykańskie lato

W Krakowie trwa równolegle 21. Miesiąc fotografii jeden z największych festiwali fotograficznych Polsce. Od tego roku będzie odbywał się w formule Biennale – co 2 lata. Składa się na niego kilkadziesiąt wystaw i wydarzeń podzielonych na trzy sekcje

Zdjęcie: Shawn Newson,dziekiuprzejmościartysty Shawn Newson

– Wystawa Centralna pod hasłem „AFROTOPIE” odbywa się w Galerii Pałacu Potockich przy Rynku Głównym (czynna do 1 września). Uczestniczy w niej 18 artystów pochodzących ze wschodniej oraz zachodniej Afryce, mieszkających m.in. w Nigerze, Togo, Kenii, Mal).

To największa prezentacją sztuki współczesnej Afryki Subsaharyjskiej w regionie środkowoeuropejskim. Koncentruje się będzie przede wszystkim na tematyce projektów i wizji przyszłości powstających w obszarze współczesnej kultury afrykańskiej (termin „Afrotopia” został zapożyczony od tytułu j książki Felwine’a Sarra). - Skupiamy się na różnorodnych tematach obecnych we współczesnej sztuce wizualnej Afryki Subsaharyjskiej: relacjach z ziemią i naturą, duchowości i ceremonii, dziedzictwie i tożsamości postkolonialnej, modzie i stylu życia, afrofuturyzmie i innowacji, narracjach dotyczące płci i LGBTQ+, świadomości zdrowia psychicznego. Wystawie towarzyszy rozbudowany program wydarzeń towarzyszących: spotkań, debat, warsztatów, wykładów i projekcji poświęconych edukacji o współczesnej kulturze Afryki, aspektów życia diaspory afrykańskiej w Europie Środkowej oraz obszarów rozwoju przyszłej owocnej współpracy” – mówi Tomasz Gutkowski, prezes Fundacji Sztuk Wizualnych, inicjator Miesiąca Fotografii w Krakowie.

Afrotopie wolne od egzotyzacji

Wystawa „Afrotopie” przełamuje stereotypy; jest wolna od egzotyzacji. Prezentuje sztukę, która dla współczesnych twórców stanowi narzędzie do autorefleksji o własnych, krajach, kulturach, osobistych doświadczeniach i mikrospołecznościach.

Jak zwykle Miesiąc Fotografii to także przegląd nowych europejskich zjawisk. W sekcji ShowOFF zobaczyć można premierowe projekty młodych twórców wyłonionych w drodze otwartego międzynarodowego konkursu. Składa się z sześciu wystaw w różnych lokalizacjach: „Documentary Fashion” / „Moda dokumentalnie” ukraińskiego artysty Yehora Lemzyakoffa;” Fragment… ja / FRAGMENT Marty Wojnarowskiej; Laboratorium dzikich kwiatów / Wildflowers Lab Zdulsky’ego; „Listen Like Thieves” Yasmin Nebenführ; „Pozdrowienia ze wsi” / „From the Countryside with Love” Angeliki Gad ; „Wczesna emerytura” / „ Early Retirement” Gabrieli Marciniak.