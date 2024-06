Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ogłasza program otwarcia nowej siedziby

- Jest wiele oczekiwań, pragnień i marzeń dotyczących muzeum i chcemy, by były one spełnione. Sprzyja temu okoliczność, że otworzymy muzeum jeszcze bez kolekcji - powiedziała dyrektorka MSN na wtorkowej konferencji prasowej. - Zaprezentujemy kilka prac, żeby pokazać, jakie relacje można zbudować z tą przepiękną architekturą, którą już wkrótce będą mogli państwo sami ocenić. To są bardzo wysublimowane przestrzenie, w których dzieła sztuki będą prezentowały się naprawdę wyjątkowo. Na otwarcie zamontujemy kilka wielkoskalowych prac artystek. Wśród nich będzie m.in. „Przyjaźń” Aliny Szapocznikow. Pierwotnie była ona wyrzeźbiona dla Pałacu Kultury, a teraz, z naszego hallu będzie na pałac spoglądać i stanie się pewnie stałym elementem muzeum..Pokażemy także prace Magdaleny Abakanowicz i Moniki Sosnowskiej oraz artystek mniej znanych, jak Sandra Mujingi, czy Cecilia Vicuñi, przedstawicielki współczesnego nurtu sztuki feministycznej.

MSN: Między Placem a Pałacem

Joanna Mytkowska dodała jeszcze, że „sercem” artystycznym otwarcia muzeum będą interwencje artystyczne. Specjalnie zaproszona duża grupa artystów pracuje nad przygotowaniem performansów, koncertów i innych działań. Nad tą częścią programu czuwają kuratorzy Kontakt Collection, niezależnej fundacji artystycznej z Wiednia

Otwarcie będzie trwać przez cały weekend, aby pokazać jak najwięcej możliwości muzeum. Ruszy wówczas także stały publiczny programu MSN: festiwal „Warszawa w Budowie” na parterze nowego budynku.

Muzeum organizuje festiwal już od 16 lat. W tym roku odbywać się będzie pod tytułem „Trudna miłość. Muzeum miedzy Placem a Pałacem”. Obecna edycja poświęcona będzie refleksji i oczekiwaniom związanych z nowym muzeum, jak i konkretnym miejscem , do którego MSN się sprowadza. Festiwal jest przygotowywany we współpracy z zespołem „GTA Exhibitions” przy szkole architektury ETH w Zurychu oraz ze studentami pracowni architektonicznej na Uniwersytecie Harvarda GSD.