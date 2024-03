Polscy artyści na maltabiennale.art 24

Artyści przybyli na Biennale z Europy, Ameryki Północnej i Południowej, z Afryki, Australii i Karaibów. Wśród uczestników są m.in. chilijska poetka i artystka Cecilia Vicuña, laureatka Złotego Lwa; mieszkająca w Berlinie rzeźbiarka i reżyserka Rosa Barba, laureatka nagrody Caldera; kubańska aktywistka i artystka Tania Bruguera, włoski kolektyw Post Disaster, podejmujący rozmowy na tematy miejskie.

Reklama

Reklama

Główna międzynarodowa wystawa Biennale, której kuratorka jest Włoszka Sofia Baldi Pighi , nosi tytuł „Insulaphilia”. Skupia się na tematyce związanej z basenem Morza Śródziemnego, skłaniając do refleksji nad rolą Malty jako łącznika Europy z Afryką Północną oraz Bliskim Wschodem. Wystawa dzieli się na sekcje: regionalną, dotyczącą aspektów dekolonizacji i politycznego znaczenia Morza Śródziemnego.

Reprezentantką Polski w tej części Biennale jest Wioletta Kulewska Akyel (rocznik 1980), absolwentka Akademii Sztuki i Projektowania im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz London Metropolitan University, malarka i artystka zajmująca się instalacjami oraz projektowaniem.

Maltabiennale.art to także ponad 20 pawilonów narodowych i tematycznych, usytuowanych w historycznych miejscach na Malcie i Gozo. Główna część maltańskiego biennale jest zlokalizowana w okolicach Valletty - stolicy kraju, która została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1980 roku.

Pawilon Polski na maltabiennale.art

W Pawilonie Polskim (mieszczącym się w XIX-wiecznej Villi Portelli w miejscowości Kalkara, niedaleko Valletty) można oglądać wystawę zatytułowaną „Polonia”, zorganizowaną we współpracy Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu, Ambasady Polski w Valletcie i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej kuratorem jest Krzysztof Stanisławski, a uczestnikami malarze: Zdzisław Nitka, profesor ASP we Wrocławiu, Ryszard Grzyb, wywodzący się ze słynnej warszawskiej Gruppy, Zbigniew Maciej Dowgiałło, Krzysztof Skarbek, profesor ASP we Wrocławiu oraz Mariusz Treliński, reżyser operowy, dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie.