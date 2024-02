Mateusz Pakuła: Można się uzależnić od katharsis widowni

Przygotowałeś spektakl muzyczny z kluczem czasowym – decydują przeboje z 1976 r., ale pozwoliłeś sobie też na żarty. Decydowały twoje upodobania muzyczne?

Większość muzyki w spektaklu to hity z okresu 1975–1976. Ale są wyjątki mające swoje mniej lub bardziej sensowne uzasadnienie. Wybrałem piosenki z tamtych lat, które są rewelacyjne, i takie, które mnie śmieszą. Są też utwory, które miały być wysłane w kosmos lub zostały wysłane przez NASA.

Jednocześnie pokazujesz poprzez wybór piosenki The Beatles, że idole wolności mają swoje egoistyczne słabości niegodne głoszonych przez nich ideałów?

No tak. Niedoskonałości są dla mnie najciekawsze. To jest, myślę, kluczowy temat tego spektaklu. Jak jesteśmy niedoskonali, jak próbujemy to ukryć – przed samymi sobą i przed sobą nawzajem – jacy jesteśmy w tym żałośni, śmieszni, ale też rozczulający, uroczy i godni współczucia.

Beatlesi natomiast towarzyszą mi w teatralnej drodze od czasu spektaklu „Wieloryb The Globe” z Krzysztofem Globiszem, gdzie kluczowy był utwór „With A Little Help From My Friends”. „Come Together” o Timothym Learym, góru dzieci kwiatów, stało się w moim spektaklu piosenką wprowadzającą Philipa K. Dicka w świat Stanisława Lema. Teraz „Here Comes The Sun” zderzam z „Imagine”.

Jak zwykle jedyną nadzieję daje miłość?

Oczywiście. Różne jej rodzaje. Miłość romantyczna, seks, miłość-przyjaźń i miłość do świata. Miłość do ludzkości jako bytu zbiorowego, bardzo niedoskonałego, ale przez to właśnie również wspaniałego. I miłość do świata jako całej poznanej i niepoznanej jeszcze rzeczywistości, do wszechświata jako czegoś niesamowitego, zachwycającego – przestrzeni do nieskończonej eksploracji.

Miłość to chemia, biologia, psychologia i socjologia. Oraz nasza wolna wola, decyzja. To potężne sensotwórcze narzędzie. Według mnie.