Krystian Lada: Więcej nas łączy, niż dzieli

Libretto nie jest historią lukrowaną, eksponuje też problematyczne sytuacje, ale dzięki wręcz przebojowej muzyce Pickera oraz pana bogatej reżyserii w Sankt Gallen nagradzana była owacjami na stojąco. W Polsce byłoby podobnie? Czy na twórców wylałaby się fala hejtu?

Sankt Gallen jest jednym z najbardziej katolickich kantonów w Szwajcarii. Stojące owacje po premierze pierwszej w historii opery o osobie transpłciowej na otwarcie najważniejszej instytucji kultury w tym konserwatywnym regionie nie były oczywistością i tym bardziej mnie wzruszyły. Zależało mi na dotarciu do uniwersalnego wymiaru doświadczenia tranzycji w jej społecznym wymiarze. Odrzucenie przez rodzinę, publiczne upokorzenie, rozstanie – to są doświadczenia, w których każdy może się przejrzeć. W ten sposób chcę uaktywnić empatię widza dla historii transpłciowej kobiety — pokazać, że więcej nas łączy, niż dzieli. Chodzi o rozbudzanie i trenowanie empatii widza, nie o szokowanie. Empatia to spoiwo społeczeństwa; szok często prowadzi do hejtu. We współczesnym polskim teatrze jest silny nurt opowiadania nienormatywnych historii w sposób, który mocno akcentuje ich odmienność, inność, wyjątkowość, również w estetyce spektakli. To często powiększa dystans pomiędzy widownią a opowiadanymi historiami. Chociaż wynika to z próby upodmiotowienia nienormatywnych bohaterów, taka strategia może de facto prowadzić do ich alienacji.

Intrygująco zapowiada się pana wiosenny powrót do brukselskiej La Monnaie spektaklem „Rivoluzione e Nostalgia”, złożonym z dwóch wieczorów, opartym na wczesnych operach Verdiego. Co zobaczymy w uwspółcześnionych odsłonach, rozpiętych między 1968 a 2008 r.?

To historia grupy przyjaciół, których spotykamy podczas dwóch kluczowych momentów ich życia: w roku rewolucyjnych protestów 1968 i ponownie 40 lat później. Połączeni wspólną przeszłością i podzieleni przekonaniami, bohaterowie podsumowują to, co pozostało z niepokojów, nadziei i idealizmu ich młodzieńczych lat. Rok 1968 fascynuje mnie swoimi sprzecznościami. Protest przeciwko przemocy, który eskaluje w nowej fali przemocy. Sprzeciw wobec marazmu rządzących, który rozpływa się w marazmie protestujących. Rewolta, która walczy o upodmiotowienie tego, co prywatne, i jednocześnie rozpada się w wyniku konfliktów bardzo osobistej natury.

Czy wszyscy rewolucjoniści muszą z wiekiem zaprzeczać swoim młodzieńczym ideałom? Czy pana bohaterka, aktywistka Laura da nam pośród męskich bohaterów większą nadzieję niż chmury zbierające się wokół dyrekcji Moniki Strzępki w Dramatycznym, która miała być feministyczna?