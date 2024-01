Wystawa: „Jan A.P. Kaczmarek – Marzyciel”

W Stanach odkrył też brzmienie orkiestry symfonicznej i to, co ona wnosi do utworu i odtąd zaczął ją wprowadzać do własnych kompozycji.

Na pokładzie „Transatlantyku”

Imponuje również organizacyjny rozmach działań artysty jako pomysłodawcy i twórcy festiwalu „Transatlantyk”, w którym przegląd filmów z całego świata łączył ze spotkaniami wybitnych twórców i warsztatami, prowadzonymi przez mistrzów . Przez dziesięć edycji (organizowanych od 2011 roku w Poznaniu, Łodzi i Katowicach) „Transatlantykowi” towarzyszyły także dwa niezwykłe konkursy kompozytorskie: Transatlantyk Film Music Competition oraz Transatlantyk Instant Composition Contest. W pierwszym międzynarodowe jury oceniało nadesłane przez młodych twórców oryginalne ścieżki dźwiękowe do filmów. Drugi był innowacyjnym konkursem symultanicznej kompozycji i improwizacji do wyświetlanego krótkiego materiału filmowego. Kompozytorzy wcześniej go nie znali, tworzyli więc muzykę na gorąco w obecności publiczności.

Jego inicjatywą był też działający pod Poznaniem Instytut Rozbitek, w którym młodzi muzycy kształcili się pod okiem uznanych mistrzów. W karierze kompozytora własny sukces łączy się z otwartością i ciekawością twórczych poszukiwań innych.

Wystawa (fotografie, dokumenty, filmy, partytury, albumy i muzyka) w Kordegardzie w Warszawie , Galerii Narodowego Centrum Kultury (Krakowskie Przedmieście 15) czynna jest do 18 lutego; kuratorzy: Jędrzej Kościński i Rafał Syska; partner: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie