Artystki tej klasy co ona i o takim podejściu do sztuki nazywano kiedyś primadonnami. Primadonny to jednak obecnie zanikający także i z tego powodu, że w procesie kulturalnej ewolucji zastąpiły je divy. Te zaś rozprzestrzeniły się szybko i choć w przeszłości narodziły się w świecie opery, obecnie przeniknęły do kultury masowej. Divą jest dziś zatem każda wokalistka chociaż trochę wyrastająca ponad przeciętność.

Słowo „diva” zaczyna jednak wracać do opery, ale w innym nieco kontekście. To same śpiewaczki wolą być dziś divami, a nie primadonnami, bo wydaje się im, że dzięki temu uplasują się w gronie ikon kultury masowej, a więc staną się bardziej popularne. Jakże takie podejście obce było Ewie Podleś, ostatniej, autentycznej polskiej primadonny, która nie chciała być divą.

Niezawodny partner i przyjaciel Jerzy Marchwiński

W tej swojej odrębności i bezkompromisowości artystycznej przez lata miała przy sobie niezawodnego przyjaciela – męża Jerzego Marchwińskiego znakomitego pianistę, wspaniałego partnera śpiewaków przy fortepianie. Miała do niego bezgraniczne zaufanie i tylko on był w stanie zachęcić ją skutecznie do zmiany zdania w spornych kwestiach.

Byli nierozłączni, towarzyszył jej w każdej podróży, a gdy zaczęły się jego kłopoty ze zdrowiem, Ewa Podleś zrezygnowała z propozycji wymagających wielogodzinnych lotów, przede wszystkim do Ameryki.

Jerzy Marchwiński zmarł 7 listopada 2023 roku. Niemal dokładnie dwa miesiące później odeszła Ewa Podleś.