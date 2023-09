Marianna Otmianowska nową dyrektor Łazienek Królewskich

W latach 2016-2018 była dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego, a w latach 2013-2016 kierownikiem działu edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie.

Z Muzeum Łazienki Królewskie Marianna Otmianowska związana jest od 2018 roku jako zastępca dyrektora ds. konserwatorskich, koordynując projekty i realizacje z zakresu konserwacji zabytków, zabytkowych ogrodów oraz inwestycji. Od grudnia 2022 rok była p.o. dyrektora muzeum. Zainicjowała współpracę z Akademią Sztuk Pięknych w zakresie organizacji wystaw studentów w zabytkowych wnętrzach, a także z Politechniką Warszawską co zaowocowało organizacją międzynarodowej konferencji „Architektura Wyzwań - Odbudowa Ukrainy". Podczas kierowania Muzeum zorganizowała m.in. cieszącą się ogromną popularnością wystawę „Kolor życia. Frida Kahlo”, która wraz z programem towarzyszącym przyciągnęła do Łazienek Królewskich ponad 125 tysięcy osób, we wrześniu zainaugurowała wystawę.

Dyrektor Marianna Otmianowska powiedziała „Rz” : - Nasz program jest kontynuacją linii, przy której pracowałam od 5 lat jeszcze z prof. Zbigniewem Wawrem, a zatem jest to muzeum dostępne, muzeum dla wszystkich. Nasze podstawowe grupy odbiorców to warszawiacy i turyści. Pragniemy tak kształtować naszą ofertę, by odpowiadała na potrzeby wszystkich. Muzeum nie istnieje bez widza i bez muzealnika; przygotowujemy się więc do wspólnego dialogu z państwem.

Obecnie dyrektor zaprasza na niedawno otwartą wystawę „Obietnica szczęścia. Maria Papa Rostkowska” odkrywanej na nowo wybitnej rzeźbiarki do Starej Oranżerii, gdzie jej współczesne rzeźby prezentowane są na tle rzeźb klasycznych. A w października otwarta zostanie wystawa malarstwa barokowego.