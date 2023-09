Europejskie Dni Dziedzictwa: żywe tradycje i zabytki

Tegoroczna 31. Edycja EDD obchodzona jest pod hasłem „Żywe Dziedzictwo – tradycje od pokoleń”, więc wśród atrakcji dominują obrzędowe widowiska, koncerty muzyki ludowej, warsztaty, pokazy tradycyjnych umiejętności rzemieślniczych.

Do wspólnego świętowania na Królewskim Festiwalu Rzemiosł zaprasza dziś Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (w godz. 10-18). Jest to okazja do spotkania przedstawicieli ginących zawodów i artystów tworzących m.in.: pasy kontuszowe, ceramikę, biżuterię, zabawki, ikony, drzeworyty i grafiki. I do spotkania z mistrzami kaligrafii, introligatorstwa, wycinanki, koronczarstwa, tkactwa, szklarstwa, stolarstwa, kowalstwa, hafciarstwa, wikliniarstwa, serowarstwa. Czy do rozmów z farbiarką i modystką, kaletnikiem, mincerzem, płatnerzem, kotlarzem, a także wytwórcami naturalnych kosmetyków wg średniowiecznych receptur. Na przedpolu Pałacu Wilanowskiego zaprezentuje się aż ponad 100 wystawców wyrobów rękodzieła, które można kupić. Będą także pokazy rekonstruktorskie i warsztaty.

Można wybrać się też m.in. na „Piknik krzemienny” (województwo świętokrzyskie) na terenie zrekonstruowanej pradziejowej wystawy w Muzeum Archeologicznym i rezerwacie Krzemionki, unikatowym miejscu światowego dziedzictwa UNESCO.

Podczas pikniku poznamy zawody, wykonywanych przez ludzi epoki neolitu. Zobaczymy prezentacje pracy garncarza, tkaczki, rolnika, górnika, a także poznamy ich współczesne kontynuacje.

Zamek w Czersku (województwo mazowieckie) zaprasza z kolei na 26. edycję EDD, poświęconą życiu i tradycjom nadrzecznym w dwóch regionach flisactwa: w nadwiślańskim Urzeczu oraz Lasowiaków znad Sanu.