London Design Biennale: Medal dla Polskiego Pawilonu za projekt solidaryzujący się z Ukrainą

Punktem wyjścia projektu było podjęcie przez jego twórców akcji, która ma pomóc w odbudowie domów zniszczonych na Ukrainie podczas wojny wywołanej przez agresję Rosji.

Kuratorami i twórcami projektu są: aktywistka Zofia Jaworowska, założycielka Fundacji BRDA i inicjatorka Grupy Zasoby, wspomagającej uchodźców przybywających do Polski z Ukrainy; architekt i urbanista Michał Sikorski oraz Petro Vladimirov - ukraiński architekt i kurator z wykształceniem artystycznym. Przed rokiem wraz z Fundacją BRDA rozpoczęli w Polce projekt OKNO, czyli zbiórkę okien z odzysku i końcówek serii producentów, które przekazują na Ukrainę, by pomóc tym, którzy ich pilnie potrzebują, by naprawić uszkodzenia spowodowane działaniami wojennymi.

Projekt prezentowany w Londynie jest kontynuacją tej akcji. Zaczął się od zbiórki okien dla Ukrainy tym razem w Anglii. Okna te tworzą w tej chwili instalację w Pawilonie Polskim na London Design Biennale, a po jego zakończeniu zostaną przekazane do Kijowa, Charkowa i Chersonia.

Organizatorem Polskiego Pawilonu w Londynie jest Instytut Adama Mickiewicza.