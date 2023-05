Serial "Futurama" wraca po 10 latach. Wiadomo, kiedy zacznie się nowy sezon

"Futurama" to amerykański serial animowany, który Matt Groening - autor serialu "The Simpsons" - stworzył wraz z Davidem X. Cohenem dla stacji Fox. W latach 1999-2003 Fox wyemitował cztery sezony "Futuramy", łącznie 72 odcinki. Później przez kilka lat powtórki emitowało Cartoon Network w ramach bloku Adult Swim.

Produkcję wznowiono w 2007 r. w formie czterech filmów pełnometrażowych ("Bender's big score", "The beast with a billion backs", "Bender's game", "Into the wild green yonder"), które później podzielono na 16 odcinków sezonu piątego, emitowanego od 2008 r. przez kanał Comedy Central.

Kolejne dwie serie "Futuramy" (razem 52 odcinki) w latach 2010-2013 również były dostępne na Comedy Central.