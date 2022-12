O śmierci architekta poinformowali jego współpracownicy. Arata Isozaki zmarł w swoim domu w Naha, stolicy prefektury Okinawa. Japońska agencja Kyodo podała, że Isozaki zmarł z przyczyn naturalnych.

Isozaki był uważany za wizjonera, który przyczynił się do architektonicznego dialogu między Wschodem a Zachodem, był jednym z głównych przedstawicieli postmodernizmu w architekturze. Do jego najbardziej znanych dzieł należą Museum of Contemporary Art (Muzeum Sztuki Współczesnej) w Los Angeles, a także budynek Tsukuba Center (prefektura Ibaraki), biblioteka w prefekturze Oita oraz Palau Sant Jordi w Barcelonie.

Isozaki miał 14 lat, gdy na Hiroszimę i Nagasaki spadły bomby atomowe. Widok powojennej Japonii miał wpływ na jego pracę.

- Moje pierwsze spotkanie z architekturą nastąpiło w punkcie zerowym, gdy nie było architektury, nie było miasta - mówił w 2019 r. Isozaki, odbierając Nagrodę Pritzkera. - Zaciekawiło mnie, jak architektura i miasto mogą podnieść się z nicości - tłumaczył.

Arata Isozaki urodził się w 1931 r. w mieście Oita w południowo-zachodniej Japonii. Początkowo pracował wraz z architektem Kenzō Tange, w 1963 r. otworzył własne biuro.

Isozaki wykonał projekt koncepcyjny Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "Manggha" w Krakowie. W 1994 r. za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-japońskiej współpracy został na wniosek ministra spraw zagranicznych odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej przez prezydenta Lecha Wałęsę.