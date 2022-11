Jim Jefferies zaliczany jest do pięciu najlepszych stand-uperów świata. Za swoje show otrzymał nagrodę podczas festiwalu Just for Laughs 2019. Pochodzi z Australii, chociaż od wielu lat mieszka i robi karierę w Stanach Zjednoczonych.

Ogromną popularnością cieszą się jego trzy zarejestrowane dla Netflixa stand-upy: ,,Freedumb” (2016), ,,This Is Me Now” (2018) oraz ,,Intolerant” (2020).

Oprócz tego Jim prowadzi swój podcast ,,I Don’t Know About That”, który liczy już ponad 120 odcinków. Miał także okazję zaistnieć jako aktor, grając główną rolę w sitcomie ,,Legit” (FX) oraz jako gospodarz programu ,,The Jim Jefferies Show” (Comedy Central).

22 kwietnia 2023 roku komik wystąpi (w języku angielskim) o godzinie 19 w warszawskiej Stodole w ramach nowej trasy ,,Give’em What They Want”.