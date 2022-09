Christian Boltanski (1944–2021) był jednym z najważniejszych artystów XX w. W ostatnich latach życia obszerne jego retrospektywy pokazywano w Centre Pompidou w Paryżu, Narodowej Galerii Sztuki w Tokio, Nahum Gutman Art Museum w Izraelu. Teraz można oglądać jego dzieła w OP ENHEIM we Wrocławiu.

Tworzył w Paryżu. Uznanie przyniosły mu filmy i notatniki nawiązujące do jego przeszłości. Poruszał problemy związane z pamięcią, dzieciństwem, wojną, przemijaniem. Nie krył sentymentu do Polski, wracał tu wielokrotnie. Otrzymał doktoraty honoris causa w Poznaniu i w Krakowie.

Posłuchaj bicia

Wrocławską wystawę otwarto 6 września w urodziny artysty, ponad rok po jego śmierci.

– Christian lubił urodziny, czekał na gości. Ale oni nigdy nie przychodzili – cieszyłby się, że teraz przyszło ich tylu – mówiła na wernisażu Angelika Markul, towarzyszka życia Boltanskiego, także artystka.

Prezentacja ma osobisty, kameralny charakter i składa się z prac podarowanych jej przez twórcę. W pierwszej sali zawisł na ścianie ciężki zimowy płaszcz Boltanskiego otoczony kolorowymi żarówkami.

– Nosił go, kiedy wyjeżdżał do Nowego Jorku i do Japonii, był to jego rytuał – wyjaśniała Markul. – W końcu powiedział: „Masz, daję ci go w prezencie. Jest tak ciężki, że już go nie włożę”. To także hołd dla niemieckiego performera Josepha Beuysa, który był inspiracją dla Christiana.

Boltanski powiedział: „Każdy artysta ma przodków; zawsze powtarzam, że moimi byli Warhol i Beuys, nie znałem od początku ich twórczości, ale natychmiast rozpoznałem w nich samego siebie. (…) Joseph Beuys był Rasputinem, a jednocześnie człowiekiem bożym. Lepiej, że był jednocześnie nimi dwoma, ludzie całkowicie oddani Bogu są zbyt niebezpieczni”.

Centrum minimalistycznej ekspozycji stanowi instalacja „Coeur” z 2011 r. Tworzy ją dźwięk bijącego serca Boltanskiego, żarówka rozbłyskująca i gasnąca w jego rytm, odbijająca się od licznych czarnych prostokątnych luster ciemnego pomieszczenia. W jednej z rozmów Boltanski wyjaśniał: „Kilka lat temu nagrałem bicie własnego serca i teraz wykorzystałem je. (…) Moim zdaniem jest to coś w rodzaju autoportretu, obrazu czy fotografii i każdy mógłby w domu zamiast albumu ze zdjęciami mieć CD z nagraniami bicia serca swojej rodziny i najbliższych, aby od czasu do czasu móc sobie tego posłuchać”.

Uważał, że choć jest Wielka Historia to ważniejsze są małe, indywidualne historie.

Projekt „Archiwum Serc” rozpoczął się w 2005 r. i zanim CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie stało się jego kolejnym etapem w 2011 r., gościł w galeriach w Paryżu, Londynie, Sztokholmie, Mediolanie. W 2011 r. dokonał już 40 tys. rejestracji bijących serc, bo przy okazji każdej prezentacji każdy mógł nagrać swoje. Powstawały trzy kopie: dla właściciela, galerii, zaś trzecia wędrowała na japońską wyspę Teshima, gdzie Boltanski stworzył bibliotekę – archiwum w inspirowanej japońskim stylem rybackiej chacie. – By dostać się na wyspę, należy odbyć skomplikowaną podróż samolotami, pociągami i dwoma statkami. To odyseja – mówi Angelika Markul.

Ptasie pióra

Na wystawie zobaczyć też można „Teatr cieni” z 1984 r., który Milada Ślizińska pokazywała w Zamku Ujazdowskim w 2001 r. na wystawie „Revenir”. Wtedy „ogromne cienie postaci wypełniły całą salę, nawiązując do wspomnień z dzieciństwa artysty”. Milada Ślizińska znała artystę od lat 70., ona też była kuratorką jego pierwszej wystawy w Polsce w Galerii Foksal w 1978 r. i kolejnych. Teraz tę instalację zainspirowaną indonezyjskim i chińskim teatrem cieni zobaczyć można w OP ENHEIM.

Instalacja „Lumieres. Portrait Boltanski” (2014) przedstawia czarno-biały portret artysty utworzony z trzech nałożonych na siebie jego zdjęć pochodzących z różnych etapów życia. Każdy z nich dzieli około 15–20 lat. Pod sufitem widać figurkę anioła mającego skrzydła z ptasich piór. To postać z teatru cieni Boltanskiego – Angelika, opiekunka Christiana.

Są prace pokazywane po raz pierwszy: „Storage memory” (2012–2016), czyli 590 jednominutowych, barwnych filmów wideo nagrywanych kamerką, którą zawsze nosił w kieszeni. To rodzaj notatnika, pamiętnika.

Wystawa potrwa do 15 stycznia.