W pierwszej części koncertu Włodek Pawlik – światowej sławy kompozytor i pianista, laureat Nagrody Grammy za płytę „Night In Calisia” – wystąpi z jazzowym recitalem fortepianowym. Zagra utwory z płyt „Songs Without Words"” (m.in. „Imagine” Johna Lennona i „Blowin' in the Wind” Boba Dylana); „Wiosna” Chopina i „Summertime” Gershwina, a także kompozycje własne z albumów „Quasi Total” i „Four Seasons”.

Włodek Pawlik, zapraszając na swojej stronie na Facebooku na recital pisze: „Niedzielny koncert charytatywny z moim udziałem ma na celu wsparcie finansowe leczenia onkologicznego profesora za granicą.

Dyrektor Wawer był pomysłodawcą i organizatorem cyklu koncertów „Jazz w Łazienkach Królewskich - Włodek Pawlik przedstawia”, które cieszyły się wielkim powodzeniem wśród publiczności w 2017 i 2018 roku. Na scenie Teatru Stanisławowskiego oprócz mnie wystąpiły takie gwiazdy jazzu jak Urszula Dudziak, Grażyna Auguścik, Hanna Banaszak, Lora Szafran, Marek Bałata, Natalia Wilk, legendarny amerykański gitarzysta Mike Stern, czy wielki polski poeta, zmarły rok temu Adam Zagajewski, który recytował swoje wiersze w poetycko - muzycznym koncercie „Pawlik/Zagajewski- Mów Spokojniej”.

"Pomóżmy temu wybitnemu humaniście, ale też po prostu Dobremu Człowiekowi powrócić do zdrowia...”

W drugiej części niedzielnego koncertu usłyszymy ballady Leonarda Cohena w nowych przekładach Romana Kołakowskiego w wykonaniu artystów Teatru Piosenki. Interpretatorami utworów takich, jak „Księga tęsknoty”, „W wyobraźni mej”, „Tańcz mnie po miłości kres”, „Zuzanna”, „Lubię patrzeć”, „Jestem twój”, „Kto przez ogień”, „To ten walc”, „Słynny niebieski prochowiec”, „Ona jest” i „Alleluja!”, w których amerykańska bezkompromisowość miesza się z tradycją wschodnioeuropejską, będą: Bartłomiej Abramowicz, Grzegorz Bukowski, Agata Klimczak- Kołakowska, Damian Łukawski, Natalia Skipor, Leszek Zduń, Szymon Chudy, Mateusz Dwornik i Radosław Pilarz.

Koncert odbędzie się w niedzielę 12 czerwca o godz. 17 w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego. Wstęp po wykupieniu biletu-cegiełki za 100 zł.

Wsparcia można udzielić, a zarazem wykupić bilet na koncert, wpłacając na rachunek Fundacji Talentów Moc, nr 42 1020 1013 0000 0702 0462 4633, (W tytule przelewu należy wpisać: koncert dla Zbigniewa Wawra oraz swój numeru telefonu).

Można też kupić bilet na miejscu koncertu po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej (lub przesłaniu SMS) na tel: 518 715 947, 694 586 352.