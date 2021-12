Międzynarodowe jury w składzie: Oana Cristea Grigorescu (RO), Haris Paśović (BiH), Katerina Evangelatos (GR), Marina Davidowa (RU), Rolf C. Hemke (DE) stwierdziło:

"Biorąc pod uwagę propozycje konkursowe oraz czasy triumfu teatru post-dramatycznego, chcemy wręczyć Grand Prix spektaklowi cichemu, pozostającemu nieco na uboczu trendów panujących obecnie w teatrze, który jednak został zagrany z wielką szczerością. To „Wujaszek Wania” w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej, stworzony przez Teatr Ludowy w Krakowie. Taką decyzją o nagrodzie chcemy podkreślić, że sztuka dramatyczna nie opiera się na trendach, lecz na wnikliwości i szczegółach, a także, że nowe tematy i nowe podejścia do teatru nie równoważą braku dobrej gry aktorskiej oraz zdolności ograniczania własnych koncepcji, jakkolwiek odważne by one były".

Poza Grand Prix zespół Ludowego wygrał również inne nagrody.

Wyróżnienie Specjalne (o wartości 2000 zł) otrzymała Jadwiga Lesiak za rolę starej niani Mariny. "Jadwiga Lesiak znakomicie odegrała starszą kobietę w stanie klinicznej depresji, dobitnie wyrażając ciemną stronę ludzkiego istnienia skazanego na kruchość i nietrwałość".

Nagrodę aktorską (o wartości 5000 zł) otrzymał Piotr Franasowicz za rolę Michaiła Astrowa. "Obdarzając swojego bohatera urokiem, kruchością i niepokojem, Piotr Franasowicz stworzył nowe spojrzenie na klasycznego bohatera".

Nagrodę aktorską (o wartości 5000 zł) otrzymała też Maja Pankiewicz za sposób, w jaki przedstawiła Sonię. "Aktorka stworzyła pełną kreację młodej bohaterki próbującej zapanować nad własnymi aspiracjami i złudzeniami. Sposób, w jaki podeszła do swojego zadania i wygłosiła zamykający monolog, to żywy dowód na opowiedzenie się po stronie Miłości i Życia".

Nagrodę aktorską (o wartości 5000 zł) dostał Piotr Pilitowski za sposób, w jaki przedstawił Wujaszka Wanię. ("W swoim wysoce osobistym podejściu do tej klasycznej roli Piotr Pilitowski stworzył głęboką i przejmującą interpretację człowieka w kryzysie wieku średniego").

Jury przyznało także inne nagrody aktorskie.

Nagrodę aktorską (o wartości 5000 zł) otrzymuje Danuta Stenka za rolę Charlotty w „Sonacie jesiennej” z Teatru Narodowego w Warszawie. ("Za umiejętność bycia na scenie jednocześnie – silną i słabą, brzydką i piękną, wrażliwą i opresyjną ora za wirtuozerię muzyczną, ale bez grania muzyki, jedynie opowiedzianą twarzą").

Podobne wyróżnienie dla najlepszego performera tekstu post-dramatycznego zdobył Sebastian Pawlak za rolę w „Onko”, produkcji TR Warszawa w reżyserii Weroniki Szczawińskiej. ("Za pełną wrażliwości interpretację zmagania się z chorobą nowotworową. Artysta sceniczny porusza się między dramatyzmem i absurdem, nie tracąc niczego z głębokiego zrozumienia kobiecej psyche").

Nagrodę aktorską (o wartości 5000 zł) otrzymał też Łukasz Schimdt za rolę Ojca Flote w „Czerwonych Nosach” Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, w reż. Jana Klaty. ("Nagrodzony aktor wykorzystał w tym przedstawieniu wszystkie swoje wielkie talenty oraz całą wiedzę i energię. Nie wydaje się, by cokolwiek mogło stanąć na drodze jego inspirującego aktorstwa – grać nie przestanie nawet po nadejściu apokalipsy. A na pewno nie podczas czegoś takiego jak trzęsienie ziemi, powodzie, pożary, czy pandemie – bo taką właśnie siłą jest obdarzone jego aktorstwo").

Z kolei nagrodę za autorstwo tekstu (o wartości 5000 zł) otrzymały Małgorzata Wdowik i Weronika Murek za „Wstyd” wyprodukowany w Nowym Teatrze w Warszawie. Jury doceniło analizę kobiecej tożsamości w społeczeństwie o tradycyjnych strukturach patriarchalnych. Nagrodzone dzieło oferuje dogłębne i panoramiczne spojrzenie na warunki życia będące udziałem wielu polskich kobiet.

Nagrodę za plastyczną wizję przedstawienia (o wartości 5000 zł) otrzymali scenograf Bartolomäus M. Kleppek, reżyser światła Wolfgang Macher oraz autorka kostiumów Karolina Mazur w spektaklu „Tiki i inne zabawy” w reż. Dominiki Knapik z Wrocławskiego Teatru Pantomimy. ("Scenograf i reżyser świateł osiągnęli przy użyciu ograniczonej liczby elementów, zaskakującą różnorodność miejsca, gdzie dzieje się polifoniczno-psychoterapeutyczna satyra Czechowa. Z kolei makijaż i fryzury nadały szczególny i niezapomniany komizm decydujący o tożsamości bohaterów").

W konkursie Paradiso, młodych twórców oceniało jury w składzie: Carlos Aladro (ES), Kristina Savickienė (LT), Peter Carp (DE) oraz Geoliane Arab (FR).

Nagrody w wysokości 5000 zł otrzymały następujące produkcje:

dwie nagrody dla zespołu aktorskiego spektaklu „Klub” w reżyserii Weroniki Szczawińskiej, z Akademii Teatralnej w Warszawie i TR Warszawa.

Nagrodę otrzymał cały zespół realizacyjny Tomasz Fryzeł, Piotr Froń, Kinga Bobkowska, Adam Borysowicz - za „Bezpieczne miejsce” z Teatru Łaźnia Nowa.

Przyznano także nagrody dla zespołu aktorskiego spektaklu „Hey U” w reżyserii Agnieszki Glińskiej z Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, nagrode dla reżysera Wiktora Bagińskiego za „Serce” z TR Warszawa, nagrodę dla reżysera Beniamina Bukowskiego za spektakl „Arianie” z Narodowego Starego Teatru, nagrode dla zespołu aktorskiego spektaklu „Darwin albo dzieci ewolucji” w reżyserii Magdy Miklasz, z Akademii Teatralnej w Warszawie, filia w Białymstoku oraz nagrode dla reżyserki Ramony Nagabczyńskiej, za „SILENZIO!” z Teatru Nowego z Warszawy.