Prognozy długoterminowe wskazują, że końcówka 2026 roku powinna być raczej łagodna
Po zeszłorocznej, wyjątkowo mroźnej zimie, wiele osób obawia się powtórki tego scenariusza. Według wstępnych prognoz początek nowej pory roku powinien być jednak raczej spokojny i mieścić się w granicach normy wieloletniej.
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Według prognozy, którą dzieli się naTemat.pl, średnia temperatura w październiku może być wyższa od normy wieloletniej o 0,5–1,5 stopnia Celsjusza, szczególnie na wschodzie i południu Polski. W cieplejsze dni termometry będą pokazywać 15–20 stopni, jednak nocami temperatura może spadać w okolice 0. Październik zapowiada się również dość sucho, bez intensywnych i długotrwałych opadów deszczu.
Pogoda w listopadzie również powinna być dość łagodna. Prognozy pokazują, że średnia temperatura powinna być wyższa od normy wieloletniej o około 1 stopień. W ciągu dnia będzie wynosić pomiędzy 5 a 10 stopni Celsjusza. Temperatury w grudniu powinny już mieścić się w normie wieloletniej, z możliwością kilkudniowych epizodów śnieżnej pogody.
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Według prognoz, którymi dzieli się TwojaPogoda.pl, w listopadzie i grudniu Polska znajdzie się pod wpływem głębokich niżów znad północnego Atlantyku, które mogą przynieść ze sobą częste, obfite deszcze oraz wichury. Z południa będą z kolei napływać do nas masy cieplejszego powietrza, przedłużając jesienną aurę.
Wyraźniejsze ochłodzenie powinno nadejść dopiero w styczniu, wraz z powracającymi falami śniegu. W tym czasie Polska znajdzie się między dwoma obszarami obniżonego ciśnienia. Pierwszy ulokuje się nad Atlantykiem, a drugi nad północną i wschodnią Europą. Bardzo mroźno będzie zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Na zachodzie warunki będą łagodniejsze, z mniejszą ilością śniegu.
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