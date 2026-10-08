Po zeszłorocznej, wyjątkowo mroźnej zimie, wiele osób obawia się powtórki tego scenariusza. Według wstępnych prognoz początek nowej pory roku powinien być jednak raczej spokojny i mieścić się w granicach normy wieloletniej.

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Październik i listopad mogą być cieplejsze niż zwykle

Według prognozy, którą dzieli się naTemat.pl, średnia temperatura w październiku może być wyższa od normy wieloletniej o 0,5–1,5 stopnia Celsjusza, szczególnie na wschodzie i południu Polski. W cieplejsze dni termometry będą pokazywać 15–20 stopni, jednak nocami temperatura może spadać w okolice 0. Październik zapowiada się również dość sucho, bez intensywnych i długotrwałych opadów deszczu.

Pogoda w listopadzie również powinna być dość łagodna. Prognozy pokazują, że średnia temperatura powinna być wyższa od normy wieloletniej o około 1 stopień. W ciągu dnia będzie wynosić pomiędzy 5 a 10 stopni Celsjusza. Temperatury w grudniu powinny już mieścić się w normie wieloletniej, z możliwością kilkudniowych epizodów śnieżnej pogody.

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Końcówka roku z deszczem i silnym wiatrem

Według prognoz, którymi dzieli się TwojaPogoda.pl, w listopadzie i grudniu Polska znajdzie się pod wpływem głębokich niżów znad północnego Atlantyku, które mogą przynieść ze sobą częste, obfite deszcze oraz wichury. Z południa będą z kolei napływać do nas masy cieplejszego powietrza, przedłużając jesienną aurę.

Wyraźniejsze ochłodzenie powinno nadejść dopiero w styczniu, wraz z powracającymi falami śniegu. W tym czasie Polska znajdzie się między dwoma obszarami obniżonego ciśnienia. Pierwszy ulokuje się nad Atlantykiem, a drugi nad północną i wschodnią Europą. Bardzo mroźno będzie zwłaszcza we wschodniej połowie kraju. Na zachodzie warunki będą łagodniejsze, z mniejszą ilością śniegu.