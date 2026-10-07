We Wszystkich Świętych może być cieplej niż zwykle, ale prognozy wskazują również na ryzyko deszczu
Z prognoz IMGW, przywoływanych przez Polsat News, wynika, że choć niebawem czeka nas pogorszenie pogody, w drugiej połowie października ponownie mogą nadejść okresy cieplejszej aury. Nie oznacza to jednak, że wróci do nas słoneczna i sucha jesień.
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Pod koniec października średnie temperatury mogą być o 1–2 stopnie wyższe od normy wieloletniej. Według obecnych wyliczeń również 1 listopada może być jeszcze stosunkowo ciepło, szczególnie na północy Polski. W okolicach Zaduszek możliwe jest jednak ochłodzenie, które prawdopodobnie mocniej zaznaczy się na południu.
Jest też szansa, że podczas wizyty na cmentarzach przyda się nam parasol, ponieważ pogoda będzie dość niepewna. Jak donosi Polsat News, ryzyko opadów w okolicach Wszystkich Świętych jest największe na Kujawach, Pomorzu i Dolnym Śląsku. Na ten moment trudno jednak przewidzieć, jakie warunki będą panować w konkretnym dniu.
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Wszystko wskazuje na to, że zmiana pogody nastąpi jeszcze przed najbliższym weekendem. Czwartek zapowiada się pochmurnie i deszczowo w niemal całym kraju, z wyjątkiem zachodu i centrum. Wciąż jednak będziemy mogli cieszyć się stosunkowo wysokimi temperaturami – od 17 stopni na północy do 23 stopni na południu.
W piątek czeka nas już jednak spore ochłodzenie. Temperatury spadną do 10–14 stopni, a na terenach podgórskich do 8–10 stopni. Na północy porywy wiatru mogą osiągać 90 km/h. Chłodniejsza i deszczowa aura prawdopodobnie utrzyma się przynajmniej do połowy października.
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