Pogoda na Wielkanoc w najnowszych prognozach IMGW nie wygląda optymistycznie
Pierwsza połowa marca wyróżniała się wyjątkowo wysokimi, jak na tę porę roku, temperaturami, którym towarzyszyło wiele chwil ze słońcem. Wszystko wskazuje jednak na to, że ta prawdziwie wiosenna aura nie utrzyma się w kolejnych tygodniach.
Już nadchodzący weekend przyniesie ochłodzenie i opady deszczu. To jedna z kilku zapowiadanych przez synoptyków fal chłodu. W piątek 20 marca maksymalnie na termometrach od 4 stopni Celsjusza na krańcach południowych przez 10-11 stopni Celsjusza w centrum do 13 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Dodatkowo w piątek w całym kraju prognozowane są niewielkie opady deszczu.
Podobnych temperatur do tych piątkowych należy spodziewać się w sobotę. Tego dnia jednak deszcz możliwy już tylko na południu i południowym zachodzie. Dopiero niedziela przynieść ma niewielkie ocieplenie i bezdeszczową pogodę w całej Polsce. Na termometrach maksymalnie od 11 do 14 stopni Celsjusza. Jedynie na krańcach południowych 6 stopni Celsjusza.
Jednym z najbardziej oczekiwanych zjawisk astronomicznych tego roku będzie całkowite zaćmienie Słońca. Ostatnie takie wydarzenie można było podziwi...
Pogoda na Wielkanoc, jak pokazują najnowsze prognozy IMGW, może negatywnie zaskoczyć. Aura ma nie przypominać tej z pierwszej połowy marca tego roku – ciepłej i słonecznej. Wielkanoc, która w tym roku przypada 5 i 6 kwietnia, może być dosyć chłodna i deszczowa.
Temperatury w tygodniu od 30 marca do 5 kwietnia, a więc tym obejmującym Niedzielę Wielkanocną, mają być o ok. 1-2 stopnie niższe od normy wieloletniej z lat 1991-2020 – wynika z prognozy długoterminowej na 5 tygodni przedstawionej przez IMGW. W tygodniu od 30 marca do 5 kwietnia średnio maksymalnie na termometrach zobaczyć będzie można od 5 stopni Celsjusza na krańcach południowych przez 10 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju do 11 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Średnie temperatury w tym tygodniu, według IMGW, mają być w większości kraju poniżej normy. Jedynie miejscami na wschodzie mają być w normie.
Wielkanoc 2026 może być chłodna
Kolejny tydzień (od 6 do 12 kwietnia) ma być już nieco cieplejszy. W zachodniej części kraju temperatury zbliżone mają być do normy wieloletniej, natomiast na wschodzie – mają ją nieco przekraczać. Średnie maksymalne temperatury mieścić się mają w przedziale od 8 stopni Celsjusza na krańcach południowych do 12-13 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze Polski. Średnia temperatura w tym tygodniu, według IMGW, w niemal całym kraju mieścić ma się w normie, a jedynie miejscami na północnym wschodzie ma to być tydzień z temperaturami powyżej normy.
Pogoda na Wielkanoc, według zapowiedzi IMGW, ma być jednak nie tylko dosyć chłodna, lecz także deszczowa. Tydzień od 30 marca do 5 kwietnia ma być w całej Polsce pod względem sumy opadu tygodniem mokrym (powyżej normy). W tym tygodniu najwięcej deszczu spaść może na południu.
Na Wielkanoc należy spodziewać się deszczu
Kolejny tydzień (od 6 do 12 kwietnia) pod względem opadu ma już być w niemal całym kraju tygodniem normalnym (w normie). Jedynie jeszcze miejscami na południu i południowym zachodzie ma to być tydzień mokry (powyżej normy). Największych opadów ponownie mogą spodziewać się mieszkańcy południowej części Polski.
Jeśli prognozy się sprawdzą, na Wielkanoc przydać mogą się cieplejsze kurtki i parasole. Trzeba jednak pamiętać o tym, że prognoza długoterminowa obarczona jest sporym ryzykiem błędu.
To nie tylko jedna godzina snu mniej – to duża zmiana dla organizmu, którą niektórzy odchorowują tygodniami. Choć większość Polaków ma już tego doś...
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Czy polexit to realne zagrożenie, czy tylko polityczny straszak? W podcaście „Rzecz w tym” Michał Płociński rozm...
Warszawskie Miejskie Centrum Kontaktu 19115 od lat ułatwia życie mieszkańcom. Okazuje się jednak, że za szybki k...
Czwartek będzie jeszcze dość pogodny, ale już od piątku pogoda radykalnie się zmieni. Znacznie się ochłodzi i ni...
