Pierwsza połowa marca wyróżniała się wyjątkowo wysokimi, jak na tę porę roku, temperaturami, którym towarzyszyło wiele chwil ze słońcem. Wszystko wskazuje jednak na to, że ta prawdziwie wiosenna aura nie utrzyma się w kolejnych tygodniach.

Pogoda na weekend

Już nadchodzący weekend przyniesie ochłodzenie i opady deszczu. To jedna z kilku zapowiadanych przez synoptyków fal chłodu. W piątek 20 marca maksymalnie na termometrach od 4 stopni Celsjusza na krańcach południowych przez 10-11 stopni Celsjusza w centrum do 13 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Dodatkowo w piątek w całym kraju prognozowane są niewielkie opady deszczu.

Podobnych temperatur do tych piątkowych należy spodziewać się w sobotę. Tego dnia jednak deszcz możliwy już tylko na południu i południowym zachodzie. Dopiero niedziela przynieść ma niewielkie ocieplenie i bezdeszczową pogodę w całej Polsce. Na termometrach maksymalnie od 11 do 14 stopni Celsjusza. Jedynie na krańcach południowych 6 stopni Celsjusza.

Pogoda na Wielkanoc 2026. Czy będzie ciepło?

Pogoda na Wielkanoc, jak pokazują najnowsze prognozy IMGW, może negatywnie zaskoczyć. Aura ma nie przypominać tej z pierwszej połowy marca tego roku – ciepłej i słonecznej. Wielkanoc, która w tym roku przypada 5 i 6 kwietnia, może być dosyć chłodna i deszczowa.