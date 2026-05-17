W sobotę wieczorem w centrum włoskiej Modeny doszło do dramatycznych scen – samochód osobowy wjechał w grupę pieszych na jednej z głównych ulic miasta. Wśród osób rannych są między innymi Polacy.

Reklama Reklama

Polacy ucierpieli podczas ataku w Modenie. Włoskie media informują o stanie zdrowia ofiar

Włoskie media – a następnie także władze – przekazały, że wśród poszkodowanych jest dwoje turystów z zagranicy, konkretnie z Polski i z Niemiec.

Doniesienia te potwierdził rzecznik polskiego MSZ, Maciej Wewiór. – Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa – powiedział w rozmowie z dziennikarzami. Jak dodał, resort dyplomacji nie udziela informacji dotyczących stanu zdrowia poszkodowanej Polki.

O rannej Polce napisał również „Corriere della Sera”. Jak podaje włoski dziennik, 69-latka została przetransportowana do szpitala w Bolonii. Jej stan ma być krytyczny. „Na chwilę przed zdarzeniem prawdopodobnie zdała sobie sprawę z tego, co się dzieje. Zobaczyła, jak samochód pędzi jak z procy, przedzierając się przez pieszych, zanim ją uderzył, i próbowała uciec, podchodząc bliżej okna” – pisał „Corriere della Sera”, pisząc o kobiecie.

Lokalne władze – cytowane przez agencję ANSA – przekazały natomiast, że podczas incydentu ucierpiała polska rodzina, mieszkająca w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia. Chodzi o cztery osoby. Nie wiadomo jednak, czy ranna 69-latka to jedna z nich.

Gianni Gargano – burmistrz Castelfranco Emilia – w niedzielę miał odwiedzić dom Polaków, by osobiście przekazać im wyrazy wsparcia. Dwie z czterech rannych osób miały już opuścić szpital. Więcej informacji w sprawie poszkodowanych nie podano.

Samochód wjechał w pieszych w centrum Modeny

W sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę pieszych na Via Emilia Centro, jednej z głównych ulic Modeny. Według lokalnych mediów sprawca poruszał się samochodem marki Citroën C3.

Po zatrzymaniu pojazdu sprawca wysiadł z auta i próbował uciekać. W trakcie pościgu miał wyciągnąć nóż i zaatakować osoby próbujące go zatrzymać. Ostatecznie został obezwładniony przez świadków i przekazany policji. Według doniesień jest to obywatel Włoch obcego pochodzenia, po trzydziestce, urodzony i wychowany w okolicach Modeny. Nie ma przeszłości kryminalnej.

Władze podkreślają, że na obecnym etapie trwa ustalanie motywów działania sprawcy. Burmistrz zaznaczył, że jeśli zdarzenie miałoby charakter terrorystyczny, byłoby to „jeszcze poważniejsze”.

Premier Włoch Giorgia Meloni odwołała planowaną na niedzielę wizytę na Cyprze i wróciła do kraju, by udać się do Modeny, gdzie doszło do tragedii.

W sumie w ataku poszkodowanych zostało osiem osób, w tym trzy ciężko.