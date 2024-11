Koalicja Obywatelska ogłosiła wynik prawyborów. Politycy innych partii komentują: Wyreżyserowany spin!

Ponad połowa polskich seniorów (53% ankietowanych) czuje się młodziej niż wskazywałaby na to metryka. Prawie tyle samo z nich (45%) przyznaje, że jest niemal cały czas online. Jednocześnie seniorzy wyrazili swoje obawy co do przyszłości – w obszarach dotyczących zdrowia, finansów oraz życia społecznego. Wszystkie te informacje zebrała Fundacja SeniorApp w ramach badania „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce” 2024. Wyniki zaprezentowano 29 października w Warszawie podczas inauguracji już IV edycji raportu pod tym samym tytułem.