Organizacja pracodawców Przedsiębiorcy.pl wyróżniła najważniejsze, wyłonione przez kapitułę, osobowości okresu transformacji. Nagrodę w kategorii wolne media przyznano m.in. dziennikowi "Rzeczpospolita". Nagroda w kategorii Firma 35-lecia RP przyznana została m.in. firmie E-Kiosk S.A.

W kategorii Osobowości Wolności wyróżniono prezydenta Bronisława Komorowskiego, premiera Leszka Millera, marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika oraz marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza. Tytuł Osobowości Wolności otrzymali także prof. Ewa Łętowska, prof. Mirosław Ząbek, prof. Henryk Skarżyński, Jerzy Starak, Sobiesław Zasada, Andrzej Malinowski oraz Michał Żebrowski.

Nagrody wręczyli Prezes Federacji Przedsiębiorcy.pl Robert Składowski oraz Piotr Podgórski, członek zarządu Federacji.

W trakcie gali oddano także hołd wydarzeniom, które miały miejsce w dniu 04 czerwca 1989 r. i wywarły ogromny wpływ na rozwój polskiej przedsiębiorczości. W swoim wystąpieniu Prezes Federacji Przedsiębiorcy.pl Robert Składowski podkreślił, że dzień 4 czerwca 1989 roku to jedna z ważniejszych dat w historii Polski. Wspominając wydarzenia sprzed 35 lat, zwrócił uwagę na pokojowy charakter ówczesnych przemian, których Polska była prekursorem. "Udało się nam Polakom i dzięki nam możliwe były przemiany ustrojowe w innych krajach. Gdyby nie my, cały proces demontażu komunizmu zostałby zahamowany na dziesięciolecia. 35 lat temu karta wyborcza zastąpiła siłę, a wynik głosowania zapoczątkował proces uwalniania się Europy od komunizmu. Nie byłoby Unii Europejskiej w dzisiejszym kształcie, nie bylibyśmy w NATO, gdyby nie dzień 4 czerwca 1989 r." - mówił Robert Składowski, Prezes Federacji Przedsiębiorcy.pl. Podkreślił, że obalenie komunizmu zaczęło się w Polsce i należy to przypominać kolejnym pokoleniom.