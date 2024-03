Przed meczem Walia-Polska: Polacy awansowali do finału baraży grając w koszulkach z orłem z Wikipedii

Czym różni się godło na koszulkach reprezentacji od prawidłowego godła?

Czym się różnią? „Podstawową różnicą między ustawowym wzorem orła a wzorem »wikipedyjnym« jest sposób rysowania jego przedstawienia. Sylwetka orła z załącznika do ustawy jest wymodelowana światłocieniem, a we wzorze »wikipedyjnym« jest płaska – poza gradientem wprowadzonym w przepasce” – wyjaśnia w e-mailu do redakcji „Rzeczpospolitej”.

Czytaj więcej Kraj Historyk: Flaga Polski mogła wyglądać inaczej Barwy biało-czerwone nie były jedynymi, które rozważano – mówi prof. Marek Adamczewski, historyk i heraldyk z UŁ.

Dodaje, że te różnice „mogą być dla niewprawnego oka niezauważalne”. Dochodzi do tego jednak łatwa do dostrzeżenia różnica. Na koszulkach, zwłaszcza na białej domowej (wyjazdowa jest czerwona), powiększono tarczę herbu w stosunku do orła. Historyk i heraldyk z Uniwersytetu Łódzkiego prof. Marek Adamczewski potwierdza, że jest to odstępstwo od zasad heraldyki. – Jedna z nich mówi, że godło powinno możliwie maksymalnie wypełniać tarczę herbową – mówi.

orzeł, który trafił na koszulki, nie jest wzorem z załącznika do ustawy o godle, barwach i hymnie RP, a projektant skorzystał z darmowego pliku w Wikipedii

Co na to PZPN? „Jako największy związek sportowy w Polsce z szacunkiem podchodzimy do kwestii związanych z właściwym wykorzystaniem symboli narodowych. Właśnie dlatego w tym zakresie współpracujemy z uznanymi na całym świecie markami, które przy opracowaniu poszczególnych projektów korzystają wyłącznie ze wzorów udostępnionych na oficjalnych stronach najwyższych urzędów państwowych” – informuje. Dodaje, że tak było też w tym przypadku, a „firma Nike opracowała wzór Orła Białego na potrzeby wykorzystania na koszulkach na podstawie pliku graficznego zamieszczonego na oficjalnej stronie prezydenta RP”.

Problem w tym, że jak pisze na swoim blogu Aleksander Bąk, „ów »wikipedyjny« plik, łudząco podobny do wzoru ustawowego, udostępniany jest od lat także przez oficjalną stronę prezydenta”. Jego zdaniem doszło do naruszenia prawa, bo przepisy zobowiązują związki sportowe do umieszczania godła na stroju reprezentacji, a jego jedynym oficjalnym wzorem jest załącznik do ustawy.