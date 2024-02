W nowej siatce stanowisk dyrektor zarządu spadł do grupy 04 i z pensją niespełna 7 tys. zł. Kim są główni koordynatorzy? Szymon Wierzchoń i Michał Witulski. Pierwszy to zastępca naczelnika wydziału ochrony Morawieckiego Andrzeja Prokopa. Witulski długo był dowódcą zmiany ochronnej w grupie Morawieckiego w randze głównego specjalisty, potem został koordynatorem w pionie ochrony.

Zmiany wywołały burzę – po utworzeniu nowych czterech stanowisk wszystkim pozostałym funkcjonariuszom w całej jednostce musiano wydać blisko 2 tys. decyzji personalnych z niższą grupą uposażenia: dyrektor spadł na poziom 04, zastępca – 05 itd. Wynagrodzenia zasadnicze pozostały takie same, jednak obniżono ich prestiż, co w służbach ma ogromne znaczenie.

20-25 tys. zł zarabiają funkcjonariusze SOP dzięki dodatkom o charakterze stałym

Czy funkcjonariuszom na nowych stanowiskach rozszerzono zakres obowiązków?

– Nie. Dowódcy ochrony robią to samo co przed zmianami jako naczelnicy. Mają pod sobą ok. 50 podwładnych, a są wyżej w hierarchii od dyrektorów, którzy w przypadku zarządów prezydenckiego i premierowskiego mają pod sobą każdy po około 500 osób i nieporównywalnie większą odpowiedzialność – mówi nam jeden z oficerów SOP.

Drugi dodaje: – Główni koordynatorzy nie mają wcale podwładnych, choć obecnie biorą dodatek kierowniczy. Ich zadanie to koordynacja pomiędzy grupami ochronnymi. Czyli w zasadzie to, co wcześniej robił zwykły koordynator.