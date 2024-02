Polska lekarka porwana w Czadzie. MSZ wydał komunikat

Polska wolontariuszka została porwana w piątek ze szpitala Saint-Michel prowadzonego przez Caritas w Dono Manga, około 400 kilometrów na południowy wschód od stolicy Ndżameny.

Reklama

Jak informuje AFP, do niedzieli nadal nikt nie przyznał się do porwania. Świadkiem piątkowego zdarzenia miało być co najmniej kilka osób.

Porwanie Polki w Czadzie. MSZ wydaje komunikat

„Trwa intensywna akcja poszukiwawcza polskiej lekarki porwanej w Czadzie. W akcji biorą udział siły czadyjskie i francuskie. Na miejscu nadzoruje ją minister bezpieczeństwa Mahamat Charfadine Margui” - informuje w komunikacie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

„Polskie służby dyplomatyczne i konsularne od początku są na miejscu i pozostają w stałym kontakcie z miejscowymi władzami oraz z rodziną porwanej” - czytamy.