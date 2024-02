Jako koronny dowód minister przytoczył wpis na stronie internetowej buddystów, w którym napisali, że są „na progu historycznego momentu, w którym powstanie organizacja”. Zdaniem Pobożego, skoro organizacja ma dopiero powstać, oznacza to, że jeszcze nie działa.

Wiceminister stwierdził też, że gdyby faktycznie działała, nie musiałaby zachęcać w internecie do składania notarialnie poświadczonych podpisów pod wnioskiem o rejestrację, bo mogłaby to zrobić podczas spotkań twarzą w twarz. „Skoro na przestrzeni lat w tylu miejscach Polski, co mają wedle wnioskodawców potwierdzać dokumenty, społeczność buddystów wczesnego buddyzmu tak często się spotykała, to dlaczego związek szuka wnioskodawców spośród grona »zainteresowanych i znajomych«?” – pyta Poboży.

Zaszkodził Wojciech Cejrowski?

Zdaniem Wojciecha Czypickiego podważanie istnienia wspólnoty na podstawie kilku zdań znalezionych w internecie to absurd. – W Kościele katolickim każda parafia ma stronę internetową z ogłoszeniami duszpasterskimi. Na tej zasadzie można by wywodzić, że wierni nie chodzą do kościoła, bo jakby chodzili, nie trzeba by publikować ogłoszeń online – mówi.

– Nie rozumiem decyzji MSWiA, a jedynym sensowym wytłumaczeniem wydaje mi się niechęć byłego rządu, związanego z konserwatywnym katolicyzmem, do religii, takich jak buddyzm. W środowisku konserwatywnych katolików funkcjonuje bardzo niedogmatyczna teoria, że buddyści czczą demony, którą propagował m.in. Wojciech Cejrowski – zauważa Mikołaj Kołyszko.

Jego zdaniem czas rządów PiS generalnie nie był sprzyjający dla nowych grup religijnych. Pod koniec stycznia dopiero po pięciu latach starań udało się zarejestrować Związek Wyznaniowy Rodzimowierców Polskich RÓD. Z kolei Reformowany Kościół Katolicki w Polsce zaczął mieć kłopoty dopiero po rejestracji w 2020 roku. Gdy minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro przeczytał w „Rzeczpospolitej”, że Kościół dopuszcza małżeństwa jednopłciowe, wniósł sprzeciw od decyzji o wpisie, a sprawa na kilka lat utknęła w sądzie. Jednak w 2022 roku MSWiA zarejestrowało bardzo kontrowersyjny Kościół Naturalny, wspólnotę nieznaną dotąd religioznawcom, za to powiązaną z germańską nową medycyną, pseudonauką twierdzącą m.in., że choroby nowotworowe są objawem silnego konfliktu psychicznego.

Wojciech Czypicki mówi, że rejestracja jest potrzebna buddystom therawadyjskim, by móc założyć klasztor, a także sprowadzić mnichów buddyjskich do Polski na stałe. – Od decyzji ministerstwa odwołaliśmy się do sądu administracyjnego. Liczymy na to, że gdy wniosek wróci do MSWiA, zostanie rozpatrzony pozytywnie – dodaje.