Powiedział, że wówczas także o zamknięciu posłów zdecydował sąd, skazał ówczesnych polityków-patriotów na karę więzienia pod różnymi pretekstami. - Po to, by zrealizować wolę polityczną, by dać przykład grozy — mówił Duda. - Co by dzisiaj powiedział Witos, wtedy także aresztowany?



Prezydent powiedział, że Wincenty Witos chciał Polski wolnej, suwerennej, niepodległej, demokratycznej, bez chorób takich jak na przykład korupcja. Właśnie dlatego, mówił Duda, Witos odszedł z PSL i założył PSL Piast, bo sprzeciwiał się skorumpowaniu ówczesnych władz PSL, zjawisku, które niszczy państwo i dlatego trzeba je piętnować.

- A gdzie jest dzisiaj Polskie Stronnictwo Ludowe? W koalicji, która zamyka posłów w więzieniu — mówił Andrzej Duda.

Stwierdził, że do upadku rzeczpospolitej w 1939 roku doprowadził brak jedności w społeczeństwie, poprzez głęboką wyrwę, którą spowodowało zamknięcie do więzienia ludzi, których duża część narodu uważała za swoich liderów i przywódców.



– Niech to będzie wielkim znakiem ostrzeżenia dla wszystkich polityków dzisiejszej RP. Zwłaszcza dla tych, którzy obecnie rządzą. Do czego prowadzi arogancja władzy i poczucie bezkarności, czy też, jak wolę to nazwać, terror praworządności. Bo dzisiaj mamy do czynienia z terrorem tzw. praworządności – powiedziała głowa państwa.