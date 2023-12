To tylko niektóre przykłady działań, w których wir rzucili się ministrowie i ich szef. Ale w kolejce czekają już kolejne grupy społeczne i organizacje, które wreszcie dostrzegły szanse na dotarcie ze swoim komunikatem do rządzących. Pielęgniarki czekają na zmianę ustawy o wynagrodzeniach, przedsiębiorcy domagają się zmian w składce zdrowotnej, fundacja Ocalenie pisze do do ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego oraz ministra sprawiedliwości Adama Bodnara o „jak najszybszą poprawę sytuacji na pograniczu polsko–białoruskim (...), oraz zaprzestanie pushbacków”. Kolejni są ekolodzy. – Oczekujemy, że rząd podejmie zerwany dialog ze społeczeństwem obywatelskim i będzie wsłuchiwał się w głosy obywateli oraz ekspertów strony społecznej w trakcie tworzenia prawa – mówi Bartosz Kwiatkowski, prawnik i dyrektor Fundacji Frank Bold. Fundacja zwróciła się do premiera i minister klimatu Pauliny Hennig-Kloski i apeluje, by nowa kadencja była czasem dla klimatu i środowiska, przedstawiła plan działań i oferuje pomoc.

To tylko wycinek takich inicjatyw, bo jak się raz wprowadzi dialog jako metodę rządzenia, to trudno go okiełznać. A to wcale nie ułatwi życia nowym ministrom. Może jednak, jeśli uda im się wypełnić choć część społecznych postulatów pomóc im w zachowaniu własnego miejsca pracy.