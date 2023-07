Prognoza pogody. Możliwe gwałtowne burze i grad. Ostrzeżenie IMGW, alert RCB

Rano synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego ostrzegali przed burzami z gradem.

Na południu i południowym wschodzie Polski wydano ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia. Prognozowano maksymalne opady lokalnie do 50 mm, a porywy wiatru do 100 km/h. Ostrzeżenia obowiązywały dla okresu od godz. 12:00 do 21:00.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenie drugiego stopnia (prawdopodobieństwo 80 proc.) dotyczyło powiatów: hrubieszowskiego, zamojskiego, m. Zamość, tomaszowskiego, biłgorajskiego, lubaczowskiego, przeworskiego, leżajskiego, jarosławskiego, łańcuckiego, rzeszowskiego, m. Rzeszów, ropczycko-sędziszowskiego, przemyskiego, m. Przemyśla, bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego, brzozowskiego, strzyżowskiego, krośnieńskiego, m. Krosno, jasielskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, m. Nowy Sącz, nowotarskiego i tatrzańskiego.