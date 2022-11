11:18 W południe akcja „Niepodległa do Hymnu”

- 11 listopada w samo południe każdy Polak i przyjaciel Polski może zatrzymać się na chwilę, przyłączyć do organizowanych w okolicy uroczystości lub zorganizować wspólnie z bliskimi śpiewanie naszego hymnu - apeluje w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura Programu „Niepodległa”.

11:05 Blisko 1000 wydarzeń związanych z obchodami

W kalendarium na stronie Biura Programu „Niepodległa” już teraz można znaleźć prawie 1000 wydarzeń, a to tylko ułamek fantastycznych inicjatyw Polek i Polaków! - czytamy na stronie niepodlegla.gov.pl. Biura Programu „Niepodległa” zwraca szczególną uwagę na akcję „Niepodległa do Hymnu”, która odbędzie się już po raz piąty w samo południe.

10:55 Prezydent: Niepodległość trzeba pielęgnować, o suwerenności trzeba pamiętać

- Myślę, że dzisiaj, gdyby mogło do nas przemówić z zaświatów wielu bohaterów niepodległości, tych którzy ginęli na różnych frontach po to, by odzyskać wolną, suwerenną i niepodległą Polskę to wielu postaw nie byliby w stanie zrozumieć. Przez to, że poczucie w jakimś sensie zagrożenia niebytem własnej ojczyzny, kiedy się ją rzeczywiście ma, zanika, nie myśli się o tym w ogóle. Po prostu jest, a niepodległość nie jest dana raz na zawsze, niepodległość trzeba pielęgnować, o suwerenności trzeba pamiętać, trzeba o niej myśleć, żeby pozostać suwerennym - mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości wręczania odznaczeń państwowych w Narodowe Święto Niepodległości.

10:44 Stołeczna policja ostrzega przed utrudnieniami w ruchu

10:30 Jak świętować będzie premier

Na Placu Piłsudskiego będzie też w piątek premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej, od godz. 10.30, zaplanowano złożenie przez szefa rządu wieńców przy pomnikach - Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Paderewskiego, Stefana Roweckiego „Grota”, Ronalda Reagana, Wincentego Witosa, Stefana Wyszyńskiego i Lecha Kaczyńskiego.

10:22 Odznaczeni przez prezydenta

W piątek Orderem Orła Białego został odznaczony dominikanin ojciec Jacek Salij. Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Jan Pietrzak oraz ksiądz Jan Sikorski, duszpasterz internowanych w czasie stanu wojennego.

Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski uhonorowany został Adolf Juzwenko, historyk, doktor nauk humanistycznych, od 1990 roku dyrektor Biblioteki Ossolineum, następnie Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich we Wrocławiu.

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski zostali odznaczeni: profesor Józef Lisowski, Czesław Nowak, prezes stowarzyszenia Godność, Janusz Odziemkowski, historyk, Jan Szynaka, działacz charytatywny i społeczny i Gertruda Uścińska - prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski został uhonorowany Zygmunt Mieszczak, żołnierz AK, działacz podziemia.

Andrzej Duda wręczył też medale 100-lecia Odzyskanej Niepodległości. Otrzymali je m.in. bracia Łukasz i Paweł Golec.



10:08 Jak świętować będzie prezydent

Szereg aktywności, w związku z obchodami, ma w swoim kalendarzu prezydent. Już o 9.00 Andrzej Duda wręczył w Belwederze odznaczenia państwowe z okazji Narodowego Święta Niepodległości. O 10.00 w Świątyni Opatrzności Bożej rozpoczęła się uroczysta msza św. za Ojczyznę. W liturgii, oprócz prezydenta RP, udział bierze m.in. pierwsza dama Agata Kornhauser–Duda oraz przebywająca z wizytą w Polsce litewska para prezydencka. W południe prezydent wystąpi przy okazji uroczystej odprawy wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego. Złoży też wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.

10:00 11 listopada 2022 r. - moc atrakcji w całej Polsce

Witamy w relacji z obchodów 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości zostało ustanowione ustawą z 23 kwietnia 1937 r., a następnie zniesione ustawą Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 r. Święto przywrócono w okresie transformacji ustrojowej w 1989 r. Jest dniem wolnym od pracy.