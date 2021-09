Rząd Korei Płd. chce wrócić do normalności i żyć z COVID-19

Władze Korei Południowej przygotowują plany powrotu do normalności i "życia z COVID-19" w związku z postępami programu szczepień, który - do końca października - ma objąć 80 proc. dorosłych mieszkańców kraju (tylu pełnoletnich obywateli Korei Południowej ma zostać w pełni zaszczepionych do tego czasu).