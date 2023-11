„Ten drugi”, czyli zapomniani zdobywcy Kosmosu

Trudno powiedzieć, jak to było, bo Liberty Bell 7 poszedł na dno Atlantyku (odnaleziono go 40 lat później na głębokości 4,7 km pod wodą), a Grissoma jak zmokniętego kurczaka wyciągnięto z wody i zawieziono na pokład lotniskowca, gdzie jednak zamiast z tryumfalnym powitaniem spotkał się z pretensjami piętnującymi go jako tchórza. Oczywiście, żadnej wizyty w Białym Domu ani tryumfalnych przejazdów ulicami miast nie było. Bo przecież on był „tym drugim”, co więcej – okrytym niesławą!

Pierwsze kroki na Księżycu

O pierwszym lądowaniu na Księżycu napisano już tak wiele, że czuję się zwolniony z opowiadania wszystkiego „ab ovo”. Jak pamiętamy, 20 lipca 1969 r. lądownik LM Orzeł wyprawy Apollo 11 osiadł na powierzchni Księżyca, a potem Neil Armstrong zszedł na powierzchnię Księżyca, tym samym stając się pierwszym człowiekiem, który stanął na obcym ciele niebieskim. Obserwowali to ludzie na całym świecie, a pamięć o Armstrongu w 2018 r. utrwalił na nowo film zatytułowany „Pierwszy człowiek”. Neil Armstrong będzie w przyszłości chyba bardziej sławny od Kolumba – i słusznie!

Ale trzeba uświadomić sobie, że Neil Armstrong nie był na Księżycu sam. Wraz z nim narażał życie, lądował, a potem spacerował po Księżycu Buzz Aldrin. Ambicjonat i prymus. Zawsze we wszystkim wygrywał, a w dodatku pochodził z bardzo wpływowej wojskowej rodziny. Poruszył niebo i ziemię, żeby uzyskać przywilej tego pierwszego kroku! A jednak NASA postawiła na swoim i był on „tym drugim”, który postawił stopę na księżycowym pyle. I wprawdzie zszedł z lądownika zaledwie kilka minut po dowódcy, i chociaż to jego zdjęcie w skafandrze na tle księżycowej równiny weszło do historii świata, a ślady jego butów zetrze chyba dopiero eksplozja Słońca, która za miliony lat pochłonie zarówno Księżyc, jak i Ziemię – to jednak został zapomniany, bo był „tym drugim”. Co prawda, został obsypany zaszczytami, miał doskonałą prasę (Neil Armstrong był małomówny i gdy tylko mógł, wycofał się z życia publicznego) – a jednak piętno bycia „drugim” tak mocno ciążyło Aldrinowi, że musiał się poddać terapii psychologicznej. Naprawdę!

Druga wyprawa na Księżyc

Lot Apollo 11 był wyprawą pionierską, a jednocześnie wielkim zwycięstwem USA, bo Rosja nie zdołała (do dziś!) wysłać człowieka na Księżyc. Ale poza ogromnym sukcesem propagandowym lot ten przyniósł niewielkie korzyści: transmisja telewizyjna z „pierwszego kroku człowieka, który stał się wielkim skokiem ludzkości” (przytaczając słowa Armstronga), była haniebnej jakości, minerałów księżycowych przywieziono niewiele, naukowa wartość całej wyprawy okazała się zbyt mała. Dlatego wszyscy czekali na lot Apollo 12, który miał zaspokoić wszystkie oczekiwania.

Niestety, ten drugi lot na Księżyc nie był udany. Zaczęło się już podczas startu, który odbył się 14 listopada 1969 r. 36 sekund po oderwaniu od ziemi w rakietę uderzył piorun. W 52. sekundzie – następny. Fakt ten w sposób uzasadniony budził poważne obawy, jednak okazało się, że awarie wywołane przez to nie uniemożliwiają kontynuowania misji. 19 listopada 1961 r. doszło do drugiego lądowania na Księżycu (chociaż nie bez pewnych przygód). Pamiętam, że wyczekiwałem tego dnia przy telewizorze na relację z księżycowych spacerów, bo zapowiadano, że Apollo 12 ma o wiele lepszą kolorową kamerę. Miał. Ale instalując ją na Księżycu, astronauta Alan Bean skierował jej obiektyw prosto na Słońce, co natychmiast całkowicie ją zniszczyło. Z Apollo 11 mieliśmy marne obrazy, ale z Apollo 12 wcale!