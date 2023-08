Ze słów Budy wynika, że Polska "ma już kandydata", który miałby polecieć na ISS. - Będziemy przedstawiali jako kandydata naszego Sławosza Uznańskiego. Musi być zatwierdzony jeszcze przez odpowiednia gremia, ale liczymy że to będzie właśnie on - powiedział w nagraniu, opublikowanym w mediach społecznościowych. Polak będzie testował najbardziej zaawansowane technologie polskich przedsiębiorców, realizował eksperymenty i program edukacyjny skierowany do uczniów.

Polska ma kandydata na lot w kosmos, ale czeka na jego akceptację

4 sierpnia szef resortu rozwoju i technologii, a także Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) i Axiom Space (firma działająca w branży kosmicznej) podpisały porozumienie w sprawie lotu na ISS.



Astronauta z Polski, który poleci na ISS, będzie drugim w historii Polakiem, który znajdzie się na orbicie Ziemi (pierwszym był nieżyjący już gen. Mirosław Hermaszewski).