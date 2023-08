Polski astronauta poleci w kosmos

Astronauta z Polski, który poleci na ISS, będzie drugim w historii Polakiem, który znajdzie się na orbicie Ziemi

Firma Axiom Space, we współpracy z ESA, będzie zarządzać wszystkimi aspektami wymaganymi do przygotowania i zakończenia misji, w tym dostępem do obiektów szkoleniowych i instruktorów, certyfikacją sprzętu i bezpieczeństwa, zarządzaniem na orbicie oraz wsparciem po misji.

Lot Mirosława Hermaszewskiego

Gen. Hermaszewski, pierwszy Polak w kosmosie, odbył lot na orbicie między 27 czerwca do 5 lipca 1978 roku wraz z Piotrem Klimukiem, radzieckim astronautą.



Za udział w tym locie Mirosław Hermaszewski został odznaczony Złotą Gwiazdą Bohatera Związku Radzieckiego, Orderem Lenina oraz Orderem Krzyża Grunwaldu I Klasy.