Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) poinformowała w komunikacie, że Centrum Operacyjne SSA POLSA śledzi ponowne wejście w atmosferę członu rakiety ZQ-2E. Obiekt został wyniesiony w środę z chińskiego kosmodromu Jiuquan SLC, położonego w Mongolii Wewnętrznej.

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Według aktualnych szacunków człon rakiety ponownie wejdzie w atmosferę w niedzielę między godz. 5.03 a 15.43 czasu polskiego. Nominalny punkt wejścia w atmosferę przewidywany jest obecnie na godz. 5.20 nad Oceanem Atlantyckim. Jak podkreślono, wciąż może on ulec zmianie.

Możliwy przelot nad Polską

"Ze względu na parametry orbity przelot obiektu może przebiegać nad Europą, w tym – według najnowszych dostępnych informacji orbitalnych – nad Polską" - przekazano w komunikacie.

Ponadto POLSA poinformowała, że ze względu na szacowaną masę obiektu, wynoszącą ok. 5000 kg, a także brak pełnych danych o jego konstrukcji, nie można wykluczyć, że jego fragmenty przetrwają wejście w atmosferę.

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W komunikacie zaznaczono także, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a odpowiednie służby i instytucje są informowane zgodnie z obowiązującymi procedurami. "Prosimy o śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów POLSA" - czytamy.