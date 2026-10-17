Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) poinformowała w komunikacie, że Centrum Operacyjne SSA POLSA śledzi ponowne wejście w atmosferę członu rakiety ZQ-2E. Obiekt został wyniesiony w środę z chińskiego kosmodromu Jiuquan SLC, położonego w Mongolii Wewnętrznej.

Według aktualnych szacunków człon rakiety ponownie wejdzie w atmosferę w niedzielę między godz. 5.03 a 15.43 czasu polskiego. Nominalny punkt wejścia w atmosferę przewidywany jest obecnie na godz. 5.20 nad Oceanem Atlantyckim. Jak podkreślono, wciąż może on ulec zmianie. 

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Możliwy przelot nad Polską

"Ze względu na parametry orbity przelot obiektu może przebiegać nad Europą, w tym – według najnowszych dostępnych informacji orbitalnych – nad Polską" - przekazano w komunikacie. 

Ponadto POLSA poinformowała, że ze względu na szacowaną masę obiektu, wynoszącą ok. 5000 kg, a także brak pełnych danych o jego konstrukcji, nie można wykluczyć, że jego fragmenty przetrwają wejście w atmosferę. 

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W komunikacie zaznaczono także, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a odpowiednie służby i instytucje są informowane zgodnie z obowiązującymi procedurami. "Prosimy o śledzenie wyłącznie oficjalnych komunikatów POLSA" - czytamy.