Odkrycia dokonał międzynarodowy zespół naukowców pod kierownictwem Patryka Sofii Lykawy z Uniwersytetu Południowego Queensland w Australii oraz Uniwersytetu Kindai w Japonii. Opisał je 23 listopada w „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society” (MNRAS). To jedno z wiodących na świecie czasopism naukowych publikujących artykuły z zakresu astronomii i astrofizyki. Jego pierwszy numer ukazał się w 1827 r. jako „Monthly Notices of the Astronomical Society of London”. Od 2013 r. czasopismo jest wydawane przez Oxford University Press w imieniu brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego. Rocznie ukazuje się 36 numerów.

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Czy za Neptunem istnieje dziewiąta planeta?

Jak przypomina serwis BBC Sky at Night Magazine, od momentu odkrycia Neptuna w 1846 r. pojawiały się kolejne teorie mówiące o tym, że poza jego orbitą może istnieć dziewiąta planeta. Jedną z najbardziej znanych była ta autorstwa amerykańskiego astronoma Percivala Lowella. W 1906 r. rozpoczął on poszukiwania masywnej „Planety X”, która mogłaby wytłumaczyć obserwowane anomalie w orbitach Urana i Neptuna. Ostatecznie okazało się, że „rozbieżności”, które próbował wyjaśnić naukowiec, wynikały z niedokładnego obliczenia masy Neptuna.

Pomysł Lowella ponownie zyskał jednak popularność ok. 10 lat temu. Wówczas astronomowie z Caltech, Konstantin Batygin i Mike Brown, wysunęli hipotezę o istnieniu tak zwanej „Dziewiątej Planety” – ciała o masie około 10 razy większej od masy Ziemi. Naukowcy próbowali w ten sposób wyjaśnić osobliwe orbity niektórych z najodleglejszych obiektów w Układzie Słonecznym zwanych ekstremalnymi obiektami transneptunowymi (w skrócie ETNO).

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Naukowcy sugerują istnienie Planety X2 podobnej do Ziemi

Najnowsze odkrycie międzynarodowego zespołu naukowców przedstawia koncepcję inną od dwóch powyższych – zauważa BBC Sky at Night Magazine. Badacze dokonali odkrycia, gdy starali się wyjaśnić orbitę obiektów ETNO, w tym głównie planety karłowatej Sedny, która krąży wokół Słońca w odległości nawet 937 razy większej niż Ziemia. Przeprowadzone przez nich obliczenia doprowadziły jednak do innego wniosku niż ten przedstawiony przez Batygina i Browna.

Wyniki przeprowadzonego przez nich modelowania sugerują istnienie – zamiast obiektu o masie 10 razy większej od masy Ziemi – planety cięższej od niej o zaledwie 1,5–2 razy, krążącej jednak wokół Słońca w większej odległości. Dystans ten to około 200–500 AU, gdzie 1 AU jest równy oddaleniu Ziemi od Słońca. Nowy obiekt naukowcy nazwali Planetą X2 (PX2).

- Wyobraźmy sobie, że po dziesięcioleciach mapowania naszego Układu Słonecznego odkrywamy, iż przez cały ten czas ukrywała się przed nami kolejna planeta – powiedział Lykawa cytowany w specjalnym komunikacie Royal Astronomical Society. – Jeśli ta planeta istnieje, może zmienić rozumienie historii Układu Słonecznego oraz tego, w jaki sposób jego najodleglejsze obiekty znalazły się na tak niezwykłych orbitach – dodał.

Konieczne są dalsze badania. Pomóc ma Obserwatorium w Chile

Naukowcy podkreślają jednak konieczność dalszych badań. - Nasz model odtwarza kilka nietypowych wzorców orbitalnych obserwowanych wśród odległych obiektów lodowych, chociaż nadal istnieją różnice między modelem a obserwacjami, które musimy dokładniej zbadać – powiedział Lykawa cytowany przez BBC Sky at Night Magazine.

W potwierdzeniu lub wykluczeniu istnienia PX2 może pomóc – jak zauważa inny współautor odkrycia, profesor Jonti Horner – niedawno wybudowane Obserwatorium im. Very C. Rubin w Chile. - Mamy teraz okazję, by sprawdzić tę hipotezę w praktyce. W miarę jak Obserwatorium Rubina będzie badać niebo, znajdziemy nowe wskazówki, które pomogą nam zrozumieć odległe zakątki Układu Słonecznego oraz ustalić, czy kolejna planeta wciąż czeka na odkrycie – podkreślił Horner.